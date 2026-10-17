El FC Barcelona golea al Betis 5-2 y consolida su liderato en La Liga

El duelo central de la 9ª jornada de La Liga española se convirtió en un auténtico festival de goles y emociones. El equipo catalán del FC Barcelona visitó a su duro rival, el Betis , que marchaba en el top 3, y logró una contundente victoria por 5-2 en un drama que regaló 7 goles a los aficionados.

Tras esta victoria a domicilio, los pupilos de Hansi Flick alcanzan los 27 puntos y se consolidan como líderes absolutos de la tabla de clasificación.

Goles rápidos, igualdad y 5 goleadores distintos

El encuentro comenzó bajo una intensa presión ofensiva desde los primeros minutos:

El gol rápido de Yamal: Ya en el minuto 10, Lamine Yamal abrió el marcador para adelantar a los catalanes;

Igualdad en la primera parte y respuesta de Rodri: Aunque Gomez igualó para el Betis en el minuto 27, justo antes del descanso, en el minuto 41, Rodri marcó el segundo gol de los azulgranas;

Golpes al inicio de la segunda parte: En el minuto 51, Jesus puso el 3-1, pero dos minutos después Abde recortó distancias para devolver la intriga — 2-3;

Expulsión y goles finales: En el minuto 60, el centrocampista local Bernal fue expulsado. Con superioridad numérica, el FC Barcelona no tardó en sentenciar: Eric Garcia en el minuto 62 y Dani Olmo en el 81 pusieron el broche de oro al encuentro — 2-5.

Acta del partido

La Liga. 9ª jornada

Betis — FC Barcelona 2:5

Goles: Gomez (27), Abde (53) — Yamal (10), Rodri (41), Jesus (51), Eric Garcia (62), Olmo (81).

Expulsión: Bernal (60, Betis).

Betis: Vallas, Bellerin (Ortiz, 70), Lorente, Gomez, Fran Garcia, Bernal, Ceballos (Deossa, 46), Fornals (Fidalgo, 70), Lo Celso (Riquelme, 64), Abde, Gucho Hernandez (Perrott, 64).

FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, Espart, Pedri, Fermin Lopez (Olmo, 62), Rodri, Jesus (Gavi, 80), Adeyemi (Gordon, 62), Yamal (Raphinha, 70).

Tabla de clasificación: El liderato absolutode los catalanes

Tras los resultados de la 9ª jornada, la situación en la parte alta de La Liga se vuelve aún más interesante: