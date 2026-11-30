En el minuto 20, Dani Olmo conectó un cabezazo preciso para devolver la ventaja a los catalanes. La primera parte terminó con el Barcelona liderando 2-1.

Sin embargo, los locales respondieron rápidamente. En el minuto 9, Pierre-Emerick Aubameyang colocó el balón en la portería para igualar el marcador — 1-1.

El encuentro en el estadio de Riazor comenzó con mucha intensidad. Lamine Yamal abrió el marcador apenas en el minuto 2, poniendo al Barcelona por delante.

El FC Barcelona derrotó contundentemente al Deportivo de La Coruña en La Coruña durante la 14ª jornada de La Liga. Raphinha anotó un hat-trick en la segunda parte, mientras que Lamine Yamal y Dani Olmo también marcaron. Esta victoria permite a los catalanes distanciarse de sus perseguidores más cercanos en la carrera por el título.

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Raphinha castiga al rival en la segunda mitad

Tras el descanso, la situación en el campo pasó a estar bajo el control total del Barcelona. En el minuto 50, tras un pase de Yamal, Raphinha marcó de cabeza para poner el 3-1.

El delantero brasileño volvió a destacar en el minuto 83. Aprovechando una situación en el área rival, Raphinha anotó su segundo gol.

En el tiempo añadido, en el minuto 90+1, selló su hat-trick. Tras una asistencia de Yamal, Raphinha envió el balón a la red para establecer el marcador final de 5-1.

De esta manera, el jugador brasileño anotó tres goles en la segunda parte, asegurando la gran victoria del Barcelona.

El Barcelona se aleja de sus perseguidores

Tras esta victoria, el equipo de Hansi Flick alcanza los 39 puntos. El Barcelona supera ahora al Atlético por 5 puntos y al Real Madrid por 6.

El Deportivo, tras 14 jornadas, se mantiene en el puesto 13 de la tabla con 15 puntos.

Para Raphinha, este partido también tuvo un significado especial. Elevó su cuenta goleadora en el campeonato a 18, consolidando su liderazgo en la carrera por el pichichi.

El Barcelona se prepara ahora para uno de los retos más importantes en la lucha por el título: el partido contra el Atlético. Los catalanes enviaron una seria advertencia a sus rivales con esta goleada en Riazor.

La Liga. 14ª jornada

Deportivo — Barcelona — 1-5

Goles: Aubameyang, 9 — Yamal, 2; Olmo, 20; Raphinha, 50, 83, 90+1.

Deportivo: Román, Altimira, Loureiro, Jiménez, Mella, Amatucci, Casado, Hernández, Quagliata, Nsongo, Aubameyang.

Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Martín, Cancelo, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Raphinha.

Amonestaciones: Cancelo, Quagliata, Yamal.