El servicio de prensa de La Liga española ha anunciado oficialmente los nombres de los tres técnicos que optan al título de mejor entrenador del campeonato en el mes de noviembre.

Candidatos al premio y estado actual de los equipos

La lista incluye a los entrenadores de los equipos que han obtenido buenos resultados tras 13 jornadas del campeonato español:

Entrenador Club Posición en la tabla tras la jornada 13 Hans-Dieter Flick FC Barcelona 36 puntos y lidera la clasificación en solitario José Mourinho Real Madrid En la tabla en segunda posición actualmente José Alberto Racing En la clasificación del campeonato séptimo lugar ocupa

Recordamos que el servicio de prensa del campeonato español ya había presentado anteriormente la lista de candidatos al premio de mejor jugador del mes de noviembre.

¿Quién crees que ganará el premio al mejor entrenador del mes de noviembre: Hans-Dieter Flick, José Mourinho o José Alberto?

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