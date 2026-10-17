Betis — Barcelona: alineaciones y directo

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Betis — Barcelona: alineaciones y directo

El encuentro de La Liga entre el Betis y el Barcelona comenzará el 17 de octubre a las 21:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Betis: 1. Vales A., 2. Bellerín H. (capitán), 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 10. Ezzalzouli A., 8. Fornals P., 11. García F., 16. Gómez V., 9. Hernández K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G.

Entrenador del Betis: Pellegrini M.

Alineación titular del Barcelona: 1. García J., 14. Adeyemi K., 5. Cubarsí P., 12. Espart J., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 23. Koundé J., 10. Lamine Yamal, 18. Martín G., 8. Pedri, 16. Rodri.

Suplentes del Barcelona: 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Cancelo J., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 24. García E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livaković D., 20. Olmo D., 11. Raphinha, 13. Szczęsny W.

Entrenador del Barcelona: Flick H.

BetisBarcelonaLa LigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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