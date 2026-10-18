El entrenador del Betis explica los motivos de la derrota ante el Barcelona

En el dramático y goleador choque central de la 9ª jornada de la Liga española, el Betis perdió 2-5 en casa ante el FC Barcelona. Sin embargo, este encuentro generó una gran polémica, no solo por los goles, sino también por las decisiones arbitrales.

El experimentado entrenador del club sevillano, Manuel Pellegrini, criticó duramente las decisiones del árbitro principal Ricardo de Burgos Bengoetxea, acusando al joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal,de haber provocado abiertamente.

«El árbitro no tiene sentido del fútbol»: las principales quejas de Pellegrini

El técnico local, AS, destacó en una entrevista concedida al prestigioso diario que las situaciones polémicas cambiaron por completo el rumbo del partido:

Decisiones unilaterales: «Para ser honesto, el trabajo del árbitro fue desalentador; no tenía noción del sentido del juego. Sus decisiones tuvieron un impacto negativo directo en el desarrollo del encuentro;

Gol anulado y juego peligroso: Nos anularon un gol; el balón tocó la mano porque empujaron a Kuko, lo cual no influyó en la jugada de gol. En otra situación, el pie de un jugador del FC Barcelona estaba a la altura de la cabeza de un rival, pero su gol fue validado;

La expulsión que decidió el partido: Esa tarjeta roja decidió el destino del encuentro: Lamine Yamal provocó y nuestro jugador reaccionó. En realidad, ninguno de los dos debió ser expulsado; el árbitro debió llamarlos y limitarse a una tarjeta amarilla. Con esa decisión, el partido prácticamente terminó».

El incidente del minuto 54: ¿por qué fue expulsado Bernal directamente?

El momento más crítico que cambió el destino del partido ocurrió cuando el marcador era 2-3 y el Betis presionaba para empatar:

Cabezazo y tarjeta roja: En el minuto 54, durante un altercado, el centrocampista del Betis, Facundo Bernal, le dio un cabezazo a Lamine Yamal;

La severa sanción del árbitro: El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa a Bernal, obligando a los locales a jugar con un hombre menos;

Un comentario amable hacia Yamal: A pesar de sus quejas, el entrenador reconoció el talento de la joven estrella: «Yamal es un gran jugador. Su altercado con Bernal fue producto de la tensión del partido. Solo puedo felicitar a Lamine por su gran gol».

Con superioridad numérica, los catalanes marcaron dos goles más al final del partido, consolidando su liderato en la tabla con una victoria final de 5-2.