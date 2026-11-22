En la 13ª jornada de La Liga, el FC Barcelona disputó un partido dramático en casa contra el Villarreal. A pesar de ir perdiendo por dos goles, los catalanes cambiaron el marcador en poco tiempo y ganaron 3-2. En un partido donde Lamine Yamal falló un penalti, el autogol del jugador visitante Pau Navarro resultó decisivo.

El FC Barcelona sumó tres puntos vitales en la lucha por el liderato de La Liga. Sin embargo, esta victoria no fue fácil para los catalanes: el rival abrió el marcador en los primeros minutos y amplió la ventaja en la segunda parte. Después, el Barcelona logró cambiar el destino del encuentro.

El Villarreal se adelantó con dos goles, Yamal falló un penalti

En el minuto 7, Tajon Buchanan adelantó al Villarreal. Tras el gol tempranero, los visitantes se sintieron más seguros, mientras que el Barcelona intentaba romper la defensa rival.

En el minuto 23, los catalanes tuvieron una buena oportunidad para igualar. Sin embargo, Lamine Yamal no pudo aprovechar el penalti y el Barcelona perdió la ocasión de restablecer el equilibrio.

En el minuto 57, Tani Oluwaseyi anotó el segundo gol de los visitantes. Así, el Villarreal se puso 2-0, poniendo a los catalanes en una situación aún más difícil.

El Barcelona cambió el destino del partido en 6 minutos

El Barcelona, con dos goles de desventaja, no se rindió. Los locales aumentaron la presión y generaron más ocasiones ante la portería rival.

En el minuto 61, Gerard Martín recortó distancias. Este gol devolvió la confianza a los catalanes y el equipo siguió presionando al rival.

En el minuto 67, Fermín López puso el 2-2. Poco después, en ese mismo minuto, Pau Navarro marcó en propia puerta. Su autogol puso al Barcelona por delante y se convirtió en uno de los episodios decisivos del encuentro.

El Barcelona logró una remontada pasando de un 0-2 a un 3-2 en cuestión de minutos.

Pau Navarro terminó el partido con tarjeta roja

La tensión se mantuvo hasta los últimos minutos del encuentro. En el 90+4, el jugador del Villarreal, Pau Navarro, recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

De esta forma, los visitantes terminaron el partido con un hombre menos. El Barcelona logró mantener la victoria en un encuentro muy disputado.

El Barcelona consolidó su liderato en la tabla

Tras esta victoria, el Barcelona consolidó su primer puesto en la tabla de La Liga con 36 puntos. El Villarreal se quedó en la 9ª posición con 15 puntos.

La Liga, 13ª jornada

Barcelona — Villarreal 3:2

Goles: Gerard Martín (61), Fermín López (67), Pau Navarro (autogol, 67) — Tajon Buchanan (7), Tani Oluwaseyi (57).

Penalti fallado: Lamine Yamal (23).

Expulsión: Pau Navarro (90+4, segunda tarjeta amarilla).

Barcelona: Joan García, Cancelo, Gerard Martín, Eric García (Koundé, 84), Fermín López (Olmo, 68), Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi (Gordon, 68), de Jong, Bernal (Gavi, 90+1).

Villarreal: Gulácsi, Vega, Romero (Cardona, 65), Buchanan (Pérez, 76), Navarro, Frimen, Gueye, Moleiro (Masía, 65), Comesaña (Pepe, 76), Mikautadze (Mourinho, 86), Oluwaseyi.