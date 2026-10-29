Leyenda del fútbol mundial Lionel Messiy el Inter Miamiestán en el centro de nuevas noticias sobre su futuro. Aunque el contrato de la estrella argentina está vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, han surgido informes de que podría dejar el equipo al finalizar su contrato o incluso antes.

El estado mental del delantero de 39 años, que sigue registrando resultados fenomenales, y el ambiente en el vestuario del club han captado la atención de los aficionados.

Rumores del vestuario y estado psicológico

Según información privilegiada, se están discutiendo los siguientes detalles sobre los planes futuros de Leo Messi dentro del club de Miami:

Decisión de no renovar: En el vestuario del Inter Miami, se ha formado la opinión de que el jugador argentino no continuará su colaboración después de 2028;

Disminución de la motivación: Habiendo ganado todos los trofeos del mundo del fútbol, incluida la Copa del Mundo, se señala que la estrella ha perdido parte de su pasión y motivación por el fútbol de élite;

Dura pérdida personal: Se dice que Leo extraña profundamente a su padre, recientemente fallecido, y este vacío emocional está afectando seriamente sus planes profesionales.

Genio de las estadísticas: sigue siendo inigualable en el campo

A pesar de esta compleja situación psicológica, Lionel Messimantiene un coeficiente de utilidad asombrosamente alto en el campo:

34 partidos y 44 puntos: En la presente temporada, Messi ha participado en un total de 34 partidos con la camiseta del Inter Miami;

29 goles y 15 asistencias: El delantero ha marcado 29 goles y ha dado 15 asistencias a sus compañeros;

Rol estratégico en el club: El contrato actual está firmado hasta el 31 de diciembre de 2028, y tanto la directiva como los aficionados esperan que su experiencia siga aportando trofeos al equipo durante mucho tiempo.

Por ahora, Messi no ha hecho ninguna declaración oficial sobre estos rumores. Si decide despedirse del club en 2028, sin duda será el final del periodo más brillante y exitoso en la historia del club de Miami.