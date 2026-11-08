Remontada tras el 3-0: el Inter Miami firma un empate sensacional en casa
El partido central de la 34ª jornada de la Major League Soccer (MLS) fue un auténtico espectáculo de goles y giros inesperados. El Inter Miami, uno de los líderes del campeonato, empató 3-3 en casa ante el Charlotte FC.
El capitán y estrella principal de los de Miami, Lionel Messi, fue titular y disputó los 90 minutos completos, aunque en esta ocasión no pudo registrar goles ni asistencias.
3-0 al descanso y la remontada de Charlotte: Crónica del partido
Aunque el encuentro comenzó con dominio absoluto de los locales, el guion cambió drásticamente en la segunda mitad:
El vendaval de Miami: Frey abrió el marcador en el minuto 14, y en el 33, Luis Suárez amplió la ventaja. Justo antes del descanso, en el minuto 42, Rodrigo de Paul puso el 3-0 en el marcador.
El doblete de Abada en 5 minutos: Tras el descanso, el Charlotte reaccionó y recuperó la emoción en solo 5 minutos. Liel Abada anotó en los minutos 50 y 55, firmando un doblete y dejando el marcador 3-2.
El golpe en el minuto 90: Cerca del final, los visitantes volcaron todo su ataque y lograron igualar el marcador gracias a un gol de Aloko en el minuto 90, sentenciando el 3-3 definitivo.
Alineación del Inter Miami y cambios
El cuerpo técnico utilizó a varias de sus estrellas durante el choque:
Un once inicial estelar: El equipo saltó al campo con St. Clair, Casemiro, Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul, Lionel Messi y Luis Suárez como titulares.
Cambios tácticos y obligados: En la primera parte, Reguilón tuvo que ser sustituido por Lujan en el minuto 24 debido a una lesión. En la segunda mitad, para asegurar el resultado, entraron Mura, Bright, Galarza y Phillips, pero no pudieron evitar que se escapara la victoria.
Situación en la tabla
Tras este enfrentamiento, ambos equipos repartieron puntos:
Inter Miami en la 3ª posición: Con un total de 60 puntos, el club de Miami se mantiene en el 3er lugar de la clasificación general. La distancia con el líder, Nashville, es de 17 puntos.
Charlotte en el top 7: El Charlotte, tras mostrar carácter fuera de casa, suma 54 puntos y se ubica en la 7ª posición de la tabla.
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