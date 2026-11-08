Remontada tras el 3-0: el Inter Miami firma un empate sensacional en casa

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Remontada tras el 3-0: el Inter Miami firma un empate sensacional en casa

El partido central de la 34ª jornada de la Major League Soccer (MLS) fue un auténtico espectáculo de goles y giros inesperados. El Inter Miami, uno de los líderes del campeonato, empató 3-3 en casa ante el Charlotte FC.

El capitán y estrella principal de los de Miami, Lionel Messi, fue titular y disputó los 90 minutos completos, aunque en esta ocasión no pudo registrar goles ni asistencias.

3-0 al descanso y la remontada de Charlotte: Crónica del partido

Aunque el encuentro comenzó con dominio absoluto de los locales, el guion cambió drásticamente en la segunda mitad:

  • El vendaval de Miami: Frey abrió el marcador en el minuto 14, y en el 33, Luis Suárez amplió la ventaja. Justo antes del descanso, en el minuto 42, Rodrigo de Paul puso el 3-0 en el marcador.

  • El doblete de Abada en 5 minutos: Tras el descanso, el Charlotte reaccionó y recuperó la emoción en solo 5 minutos. Liel Abada anotó en los minutos 50 y 55, firmando un doblete y dejando el marcador 3-2.

  • El golpe en el minuto 90: Cerca del final, los visitantes volcaron todo su ataque y lograron igualar el marcador gracias a un gol de Aloko en el minuto 90, sentenciando el 3-3 definitivo.

Alineación del Inter Miami y cambios

El cuerpo técnico utilizó a varias de sus estrellas durante el choque:

  • Un once inicial estelar: El equipo saltó al campo con St. Clair, Casemiro, Sergio Reguilón, Rodrigo de Paul, Lionel Messi y Luis Suárez como titulares.

  • Cambios tácticos y obligados: En la primera parte, Reguilón tuvo que ser sustituido por Lujan en el minuto 24 debido a una lesión. En la segunda mitad, para asegurar el resultado, entraron Mura, Bright, Galarza y Phillips, pero no pudieron evitar que se escapara la victoria.

Situación en la tabla

Tras este enfrentamiento, ambos equipos repartieron puntos:

  • Inter Miami en la 3ª posición: Con un total de 60 puntos, el club de Miami se mantiene en el 3er lugar de la clasificación general. La distancia con el líder, Nashville, es de 17 puntos.

  • Charlotte en el top 7: El Charlotte, tras mostrar carácter fuera de casa, suma 54 puntos y se ubica en la 7ª posición de la tabla.

Inter MiamiLionel MessiMLSCharlotteFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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