Gol y asistencia de Messi: el Inter Miami logra una victoria clave de visita con remontada

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Gol y asistencia de Messi: el Inter Miami logra una victoria clave de visita con remontada

En el duelo central de la jornada 33 de la Major League Soccer (MLS), el Inter Miamise impuso 2-1 en casa de su rival, el New England, tras una remontada.

Aunque el encuentro comenzó con dominio local, la genialidad de Lionel Messi, quien disputó los 90 minutos, le dio al club de Miami el resultado esperado. La estrella argentina anotó un gol y dio una asistencia, convirtiéndose en el héroe del partido.

El drama del juego: un giro en la segunda mitad

A pesar de que ambos equipos tuvieron ocasiones peligrosas en la primera parte, los momentos decisivos ocurrieron tras el descanso:

  • Gol local (minuto 53): Muy activo al inicio del segundo tiempo, el jugador del New England, Gazdag, abrió el marcador en el minuto 53 — 1-0;

  • La respuesta de Berterame (minuto 69): Tras el gol en contra, los de Miami tomaron la iniciativa y empataron en el minuto 69 tras un pase preciso de Messi. Autor del gol: Berterame (1-1);

  • El sello de Messi (minuto 83): A 7 minutos del final, Leo Messi castigó a la defensa rival para anotar el gol de la victoria y asegurar 3 puntos valiosos para el Inter Miami — 1-2.

Situación en la tabla

Esta victoria tuvo un impacto serio en la clasificación de la liga:

  • Inter Miami: Con 59 puntos, el equipo subió al 3er puesto de la tabla general;

  • New England: Estancados con 58 puntos, los locales cayeron al 4to lugar;

  • Carrera por el liderato: El líder actual del campeonato, Nashville, suma 74 puntos, manteniendo una diferencia de 15 puntos respecto al Miami.

Acta oficial del partido:

  • MLS. Jornada 33

  • New England — Inter Miami 1-2

  • Fecha: 2 de noviembre

  • Goles: Gazdag 53 — Berterame 69, Messi 83.

Alineaciones:

  • Inter Miami: St. Clair, Lujan (Reguilon, 63), Casemiro, Mikael, Frey, de Paul, Bright (Galarza, 63), Segovia (Mura, 90), Berterame (Ayala, 90), Messi, Riquelme (Suarez, 71).

Lionel MessiInter MiamiMLSFútbolEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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