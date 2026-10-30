La leyenda que rompió los récords de la MLS: detalles del traspaso de Messi a su club de la infancia

·86·Deportes
La leyenda que rompió los récords de la MLS: detalles del traspaso de Messi a su club de la infancia

En «Inter Miami», el ocho veces ganador del «Balón de Oro» que está reescribiendo la historia del fútbol al otro lado del océano, Lionel Messi podría regresar a su ciudad natal de Rosario al final de su carrera.

Según el periodista Gonzalo Calvigioni, el acuerdo para el traspaso de Messi a su club de la infancia, «Newell's Old Boys», nunca ha parecido tan realista. Se espera que este sensacional fichaje se concrete en enero de 2027.

«Nunca tan cerca»: el plan para el regreso a Rosario

El periodista del programa «Estadio 3», Gonzalo Calvigioni, escribió sobre esta posible transferencia:

  • Información de un insider: «Abordamos este tema por primera vez en el aire de “Estadio 3”: Lionel Messi ¡nunca ha estado tan cerca de unirse a “Newell's Old Boys”! Es muy probable que este traspaso se realice en enero de 2027»;

  • Sueño de infancia: Messi ha enfatizado en varias entrevistas que sueña con jugar profesionalmente con la camiseta de su primer club, «Newell's Old Boys», antes de irse a Europa, y terminar su carrera en Argentina;

  • Situación contractual: El contrato actual del delantero con el «Inter Miami» es hasta finales de 2028, pero mediante un acuerdo mutuo, se podría dar «luz verde» al traspaso a principios de 2027.

Revolución en EE. UU.: el increíble récord de Messi en Miami

Defendiendo los colores del equipo de David Beckham desde el verano de 2023, Leo ha convertido al «Inter Miami» en uno de los clubes más famosos del mundo, alcanzando los siguientes hitos históricos:

  • Máximo goleador absoluto del club: Tras disputar 122 partidos oficiales con el equipo, marcó 106 goles y se convirtió en el máximo goleador y asistente en la historia del club;

  • Récord en un año: Durante la temporada 2025, anotó un total de 43 goles en todas las competiciones, estableciendo el récord del jugador con más goles en un año calendario en la historia del club;

  • Cifras históricas en la MLS:

    • Récord de asistencias en un solo partido (5) y de puntos «gol+asistencia» (6);

    • Alcanzó la marca de 100 acciones de gol en temporada regular más rápido que nadie, en solo 64 partidos;

    • Único jugador en la historia de la liga en marcar un doblete en 5 partidos consecutivos;

    • Primer jugador en dar al menos 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas;

    • Récord absoluto en los play-offs de 2025 con 15 acciones de gol (6 goles y 9 asistencias) en una sola temporada;

  • Premios individuales: Elegido MVP de la MLS dos veces consecutivas en 2024 y 2025, un logro nunca antes visto en la historia de la liga. También ganó la «Bota de Oro» con 29 goles en la temporada regular 2025;

  • Títulos colectivos: Con el «Inter Miami», ganó todos los trofeos posibles, incluyendo la Leagues Cup, el Supporters' Shield, la MLS Cup, la Champions Cup y el título de la Conferencia Este.

Se espera que el regreso de Messi a Rosario sea uno de los eventos más apasionantes y emotivos del año, no solo para el fútbol argentino, sino para el deporte mundial.

Lionel MessiInter MiamiNewell's Old BoysMLSFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El capitán del Inter Miami «enciende» las redes tras el partido en AtlantaEl capitán del Inter Miami «enciende» las redes tras el partido en Atlanta18 octubre 12:04Lionel Messi anota un doblete contra Atlanta UnitedLionel Messi anota un doblete contra Atlanta United18 octubre 06:44El Inter Miami logra una victoria sólida ante el New York City FCEl Inter Miami logra una victoria sólida ante el New York City FC15 octubre 09:14¿Lionel Messi dejará el Inter Miami? Se revelan los rumores del vestuario¿Lionel Messi dejará el Inter Miami? Se revelan los rumores del vestuarioAyer 17:25¿Por qué Lionel Messi no asistirá a la gala del Balón de Oro 2026?¿Por qué Lionel Messi no asistirá a la gala del Balón de Oro 2026?26 octubre 18:42Autogol de Casemiro: El Inter Miami cae derrotado en Nueva YorkAutogol de Casemiro: El Inter Miami cae derrotado en Nueva York25 octubre 08:47
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester