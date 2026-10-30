La leyenda que rompió los récords de la MLS: detalles del traspaso de Messi a su club de la infancia

En «Inter Miami», el ocho veces ganador del «Balón de Oro» que está reescribiendo la historia del fútbol al otro lado del océano, Lionel Messi podría regresar a su ciudad natal de Rosario al final de su carrera.

Según el periodista Gonzalo Calvigioni, el acuerdo para el traspaso de Messi a su club de la infancia, «Newell's Old Boys», nunca ha parecido tan realista. Se espera que este sensacional fichaje se concrete en enero de 2027.

«Nunca tan cerca»: el plan para el regreso a Rosario

El periodista del programa «Estadio 3», Gonzalo Calvigioni, escribió sobre esta posible transferencia:

Información de un insider: «Abordamos este tema por primera vez en el aire de “Estadio 3”: Lionel Messi ¡nunca ha estado tan cerca de unirse a “Newell's Old Boys”! Es muy probable que este traspaso se realice en enero de 2027»;

Sueño de infancia: Messi ha enfatizado en varias entrevistas que sueña con jugar profesionalmente con la camiseta de su primer club, «Newell's Old Boys», antes de irse a Europa, y terminar su carrera en Argentina;

Situación contractual: El contrato actual del delantero con el «Inter Miami» es hasta finales de 2028, pero mediante un acuerdo mutuo, se podría dar «luz verde» al traspaso a principios de 2027.

Revolución en EE. UU.: el increíble récord de Messi en Miami

Defendiendo los colores del equipo de David Beckham desde el verano de 2023, Leo ha convertido al «Inter Miami» en uno de los clubes más famosos del mundo, alcanzando los siguientes hitos históricos:

Máximo goleador absoluto del club: Tras disputar 122 partidos oficiales con el equipo, marcó 106 goles y se convirtió en el máximo goleador y asistente en la historia del club;

Récord en un año: Durante la temporada 2025, anotó un total de 43 goles en todas las competiciones, estableciendo el récord del jugador con más goles en un año calendario en la historia del club;

Cifras históricas en la MLS: Récord de asistencias en un solo partido ( 5 ) y de puntos «gol+asistencia» ( 6 ); Alcanzó la marca de 100 acciones de gol en temporada regular más rápido que nadie, en solo 64 partidos; Único jugador en la historia de la liga en marcar un doblete en 5 partidos consecutivos; Primer jugador en dar al menos 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas; Récord absoluto en los play-offs de 2025 con 15 acciones de gol (6 goles y 9 asistencias) en una sola temporada;

Premios individuales: Elegido MVP de la MLS dos veces consecutivas en 2024 y 2025, un logro nunca antes visto en la historia de la liga. También ganó la «Bota de Oro» con 29 goles en la temporada regular 2025;

Títulos colectivos: Con el «Inter Miami», ganó todos los trofeos posibles, incluyendo la Leagues Cup, el Supporters' Shield, la MLS Cup, la Champions Cup y el título de la Conferencia Este.

Se espera que el regreso de Messi a Rosario sea uno de los eventos más apasionantes y emotivos del año, no solo para el fútbol argentino, sino para el deporte mundial.