Drama en el asalto 12: Fundora noquea a su rival invicto en el último segundo

El combate estelar de la velada de boxeo profesional celebrada en Las Vegas, EE. UU., terminó con un final sin precedentes que dejó atónitos a los aficionados.

El campeón del peso superwélter (hasta 69,9 kg) del WBC, el estadounidense conocido por su estatura y antropometría inusual, Sebastian Fundora (24-1-1, 16 KO) se enfrentó a su compatriota invicto Ermal Hadribaj (23-0-1, 8 KO).

KO técnico en el último segundo: el drama del asalto 12

La pelea por el título, pactada a 12 asaltos, fue intensa y estuvo marcada por intercambios feroces:

Batalla de distancia y presión: Ambos púgiles compitieron dignamente durante 12 asaltos, estando muy cerca de llegar a la decisión de los jueces;

El golpe a 1 segundo del final: Mientras transcurrían los últimos segundos del decisivo asalto 12, a solo 1 segundo del final Fundora conectó una serie de golpes potentes, dejando a su rival en un KO técnico;

La decisión del árbitro: El árbitro, al evaluar la situación, se vio obligado a detener el combate inmediatamente y decretó la victoria antes del límite.

El récord de Fundora: Cuarta defensa exitosa

Para Sebastian Fundora, de 28 años, esta victoria marca un hito importante en su carrera:

Carrera en el ring profesional: Tras debutar en 2016, Fundora alcanzó el estatus de campeón mundial indiscutible en 2024, aunque posteriormente tuvo que renunciar a algunos títulos;

4.ª defensa del cinturón: Esta dramática victoria sobre Hadribaj pasó a la historia como su cuarta defensa exitosa consecutiva del cinturón WBC;

La primera derrota del rival: Ermal Hadribaj, quien acumulaba 23 victorias, sufrió la primera derrota de su carrera profesional.

Este inesperado KO en Las Vegas demuestra una vez más que Fundora es uno de los campeones más peligrosos de su categoría.