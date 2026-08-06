Noel Mikaelyan tomó una decisión inesperada: ahora su rival será Opetaia

Se perfila un gran enfrentamiento en el peso crucero. El armenio Noel Mikaelyan ha elegido enfrentarse al invicto Jey Opetaia en lugar de disputar el esperado combate por el título contra David Benavidez.

El combate será la segunda pelea estelar de la gran velada de boxeo que se celebrará el 12 de septiembre en Las Vegas. En el combate principal, Ryan Garcia y Conor Benn se enfrentarán por el cinturón del peso wélter.

¿Por qué no se concretó la pelea contra Benavidez?

Como actual campeón del CMB, Mikaelyan debía disputar una defensa obligatoria contra David Benavidez. El Consejo Mundial de Boxeo había ordenado oficialmente el combate el 29 de mayo y pidió a ambas partes que cerraran las negociaciones.

Sin embargo, según el equipo de Mikaelyan, habían pasado más de 60 días sin recibir una oferta económica oficial y concreta del equipo de Benavidez. Anthony Girges, asesor del boxeador armenio, afirmó que aceptaron la opción de pelear contra Opetaia porque no querían permanecer inactivos durante demasiado tiempo.

Por eso, considerar esta decisión como una simple huida de Benavidez no refleja toda la situación. El CMB había ordenado la pelea, pero las partes no lograron alcanzar un acuerdo final sobre el contrato y las condiciones económicas.

¿Por qué Opetaia perdió su cinturón de la FIB?

Jey Opetaia había sido campeón mundial de la FIB. Sin embargo, después de enfrentarse en marzo a Brandon Glanton en una pelea no sancionada por el cinturón de Zuffa Boxing, la FIB lo despojó de su título mundial.

Según un comunicado de la FIB, la pelea había sido aprobada inicialmente bajo ciertas condiciones. Cuando en la conferencia de prensa se anunció que también estaría en juego el cinturón de Zuffa Boxing, el organismo retiró su sanción. Tras una reunión celebrada el 19 de marzo, el cinturón de la FIB fue declarado vacante.

Opetaia, por su parte, derrotó con claridad a Glanton por decisión unánime y se convirtió en el primer campeón del peso crucero en la historia de Zuffa Boxing. El boxeador australiano también conserva el cinturón de The Ring.

¿Qué cinturones estarán en juego?

La pelea entre Opetaia y Mikaelyan se disputará en el peso crucero, hasta 90,7 kilogramos. Según el plan actual, los títulos de The Ring y Zuffa Boxing de Opetaia estarían en juego.

La situación del cinturón del CMB de Mikaelyan aún no está completamente clara. El organismo había ordenado su defensa obligatoria contra Benavidez y no se ha confirmado que esa decisión haya sido anulada oficialmente. Algunas fuentes señalan por ahora que solo se pondrían en juego los títulos pertenecientes a Opetaia.

Por tanto, no conviene hablar apresuradamente de una «pelea de unificación por todos los cinturones». Si el CMB no adopta una decisión específica, Mikaelyan podría no defender su título en el ring o incluso ser despojado de él.

La prueba más dura ante el favorito invicto

Jey Opetaia ha disputado 30 combates profesionales y los ha ganado todos. Ha derrotado a 23 rivales antes del límite y destaca por su movilidad, su alto ritmo y su potente mano izquierda.

Noel Mikaelyan suma 28 victorias, 3 derrotas y 12 nocauts. En diciembre de 2025, venció a Badou Jack por decisión y recuperó el cinturón del CMB.

Opetaia puede partir como favorito en este combate. Sin embargo, Mikaelyan es un boxeador experimentado, mide bien la distancia y trabaja sin precipitarse en las grandes peleas. Si el australiano intenta imponer presión desde el inicio, se espera que el campeón armenio apueste por los contragolpes y los golpes a larga distancia.

La información sobre una bolsa récord no ha sido confirmada

Han circulado rumores de que Mikaelyan podría recibir la mayor bolsa de su carrera por este combate. Aunque se habla mucho de las elevadas remuneraciones de Zuffa Boxing a sus boxeadores, la cantidad destinada a la pelea entre Opetaia y Mikaelyan no se ha revelado oficialmente.

Tampoco se han dado detalles claros sobre si Mikaelyan firmó un contrato de larga duración con Zuffa Boxing o un acuerdo para una sola pelea. Por eso, aún no hay base para describir la bolsa como «la mayor de su carrera».

La velada de Las Vegas gana aún más fuerza

La velada de boxeo del 12 de septiembre se celebrará en el complejo de la T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea entre Ryan Garcia y Conor Benn ha sido anunciada oficialmente como el combate principal de la noche.

La incorporación de Opetaia y Mikaelyan eleva notablemente el valor deportivo del evento. Por un lado, Opetaia, invicto y convencido de ser el mejor de la categoría. Por otro, Mikaelyan, que tras no concretarse su defensa obligatoria ha elegido un camino completamente distinto y más peligroso.

El 12 de septiembre, el ring demostrará si la decisión de Mikaelyan fue un paso valiente o el mayor error de su carrera. Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.