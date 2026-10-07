¿En qué posiciones se encuentran los boxeadores uzbekos en el ranking de septiembre del WBC?

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC), considerada la organización más prestigiosa del boxeo profesional mundial, presentó oficialmente su ranking actualizado al cierre de septiembre de 2026. A diferencia de otras organizaciones, esta lista, publicada en forma de Top 40 ampliado, incluye a de Uzbekistán 11 maestros de los guantes que se han ganado su lugar.

En particular, la presencia de tres boxeadores uzbekos entre los mejores en la categoría de peso superligero demuestra una vez más el peso de la escuela de boxeo uzbeka en el escenario mundial.

Peso pesado: Jalolov mantiene su posición, descenso para Mullojonov

En la categoría de peso más interesante y prestigiosa, los resultados de los dos campeones olímpicos uzbekos son los siguientes:

Bakhodir Jalolov continúa con su estabilidad: El doble campeón olímpico en la categoría de peso pesado (+101,6 kg) ha, al igual que el mes pasado, la 11ª posición mantenido. En esta división, el cinturón de campeón pertenece a Agit Kabayel, mientras que el liderazgo del ranking lo ocupa el ex campeón mundial Tyson Fury;

Lazizbek Mullojonov: Otra de nuestras estrellas de peso pesado ha bajado tres puestos en la nueva tabla, pasando del 22º al 25º puesto se sitúa.

Ascenso de Ergashev y Shekhov, situación de Madrimov y Meliqo‘ziyev

En la lista actualizada, varios de nuestros compatriotas han subido en el ranking, mientras que se han observado ligeros descensos en algunas categorías:

El crecimiento de Shohjahon Ergashev: El noqueador Shohjahon Ergashev, que compite en la categoría de peso superligero (63,5 kg), ha subido un puesto y ocupa ahora la 31ª posición ocupado. En esta división, Mujibillo Tursunov también ha subido del 29º al 28º puesto mientras que Ruslan Abdullayev en el 35º puesto se mantuvo (campeón de la categoría — Dalton Smith);

Muhammad Shekhov entra en el top 10: En la categoría de peso supergallo (55,3 kg), Muhammad Shekhov saltó del 10º al 9º puesto saltó. Uno de los principales aspirantes de esta división, Murodjon Akhmadaliev, en la categoría dominada por el campeón indiscutible Naoya Inoue, ocupa la 3ª posición mantenido;

Meliqo‘ziyev y Madrimov: En la categoría de peso supermediano (76,2 kg), Bektemir Meliqo‘ziyev bajó un puesto al 6º puesto descendió (Nurislom Ismoilov está en el 28º). En la categoría de peso superwélter (69,8 kg), el ex campeón Israil Madrimov pasó del 7º al 8º puesto se sitúa (campeón — Sebastian Fundora);

Sirochbek Ismoilov avanza: En la categoría de peso ligero (61,23 kg), Sirochbek Ismoilov ha avanzado un puesto y ha alcanzado el 15º puesto alcanzado.

Los 11 boxeadores uzbekos en el nuevo ranking del WBC:

Murodjon Akhmadaliev (55,3 kg) — 3º puesto (3º el mes pasado) Bektemir Meliqo‘ziyev (76,2 kg) — 6º puesto (5º el mes pasado) Israil Madrimov (69,8 kg) — 8º puesto (7º el mes pasado) Muhammad Shekhov (55,3 kg) — 9º puesto (10º el mes pasado) Bakhodir Jalolov (+101,6 kg) — 11º puesto (11º el mes pasado) Sirochbek Ismoilov (61,23 kg) — 15º puesto (16º el mes pasado) Lazizbek Mullojonov (+101,6 kg) — 25º puesto (22º el mes pasado) Mujibillo Tursunov (63,5 kg) — 28º puesto (29º el mes pasado) Nurislom Ismoilov (76,2 kg) — 28º puesto (28º el mes pasado) Shohjahon Ergashev (63,5 kg) — 31º puesto (32º el mes pasado) Ruslan Abdullayev (63,5 kg) — 35º puesto (35º el mes pasado)

Estos indicadores de nuestros compatriotas, que se mantienen en los primeros puestos del ranking, demuestran que se acercan cada vez más a los combates por el título y a los aspirantes del WBC en un futuro próximo.