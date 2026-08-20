Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?

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Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?

El supercombate británico entre Tyson Fury y Anthony Joshua, esperado durante años por los aficionados al boxeo profesional, podría convertirse en una vía oficial hacia el título mundial. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaiman, anunció que la organización aprobaría oficialmente esta posible superpelea como combate eliminatorio final en la categoría de los pesos pesados. ¿Qué oportunidades ofrece esta decisión a los boxeadores?

«El WBC se enorgullece de formar parte de una pelea tan histórica»: la declaración de Sulaiman

El presidente del WBC destacó el lugar de ambas superestrellas británicas en la historia de la organización y reveló el estatus oficial del combate:

«El WBC aprobará sin duda esta pelea como combate eliminatorio final, porque Tyson Fury es el retador oficial número uno de los pesos pesados. El WBC se enorgullece de formar parte de un acontecimiento de semejante magnitud.

Ambos son atletas extraordinarios. Fury es uno de los mayores embajadores de la historia de nuestra organización y siempre hemos estado orgullosos de él. Joshua era el retador número dos del ranking del WBC cuando comenzó su carrera profesional y defendió durante mucho tiempo el cinturón WBC International. Quizá haya llegado el momento de devolver plenamente a Joshua al sistema del WBC», declaró Mauricio Sulaiman.

El posible Fury-Joshua como eliminatoria final del WBC

Indicador

Tyson Fury (Reino Unido)

Anthony Joshua (Reino Unido)

Estatus actual en el WBC

Retador oficial número uno

Excampeón que podría regresar al ranking

Vínculo con la organización

Excampeón mundial del WBC y embajador oficial

Exposeedor del cinturón WBC International

Estatus del combate

Final Eliminator (El ganador accederá directamente a una pelea por el título mundial)

Final Eliminator

Objetivo organizativo

Reino Unido y la mayor eliminatoria de la historia del boxeo mundial

Un paso decisivo hacia el campeonato indiscutido

Si las partes alcanzan un acuerdo para esta pelea, el ganador se convertirá en el retador obligatorio al título mundial por la vía del WBC. Según los expertos, el enfrentamiento entre estas dos leyendas británicas de los pesos pesados llenará estadios inevitablemente y establecerá nuevos récords de audiencia televisiva.

¿Cuál de las dos estrellas británicas se impondrá en este enfrentamiento esperado durante años: Tyson Fury o Anthony Joshua?

Deja tus análisis y pronósticos en los comentarios y comparte de inmediato esta importante noticia con los aficionados al boxeo.

Tyson FuryAnthony JoshuaWBCMauricio SulaimanReino Unido
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Shuhrat Razzakov
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