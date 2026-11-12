El WBC publica su nuevo ranking: ¿Cuál es la posición de los boxeadores uzbekos?
El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha publicado su tabla de clasificación actualizada de boxeadores profesionales. A diferencia de otras organizaciones prestigiosas, esta lista presenta un ranking ampliado de Top 40, y en esta ocasión, un total de 11 boxeadores uzbekos ocupan lugares destacados.
Nuevos hitos de los boxeadores uzbekos en el ranking del WBC
Nuestros atletas lograron mejorar sus posiciones en varias categorías de peso. En particular, en la categoría de peso pesado, Bakhodir Jalolov y Lazizbek Mullojonov ascendieron, mientras que Ruslan Abdullayev dio un salto importante en el peso superligero.
A continuación, puede ver la situación actual de los boxeadores uzbekos en el ranking del WBC en la siguiente tabla:
Categoría de peso
Atleta
Posición actual
Posición anterior / Cambio
Campeón de peso
Peso pesado (+101,6 kg)
Bakhodir Jalolov
10º lugar
Subió desde el 11º
Agit Kabayel
Peso pesado (+101,6 kg)
Lazizbek Mullojonov
24º lugar
Subió desde el 25º
Agit Kabayel
Peso supermediano (76,2 kg)
7º lugar
Bajó desde el 6º
Saul Alvarez
Peso supermediano (76,2 kg)
Nurislom Ismoilov
27º lugar
Subió desde el 28º
Saul Alvarez
Peso superwélter (69,8 kg)
Israil Madrimov
7º lugar
Subió desde el 8º
Sebastian Fundora
Peso superligero (63,5 kg)
Mujibillo Tursunov
26º lugar
Subió desde el 28º
Dalton Smith
Peso superligero (63,5 kg)
Shohjahon Ergashev
31º lugar
Sin cambios
Dalton Smith
Peso superligero (63,5 kg)
Ruslan Abdullayev
18º lugar
Subió drásticamente desde el 35º
Dalton Smith
Peso superligero (63,5 kg)
Sirochbek Ismoilov
16º lugar
Nueva posición
Dalton Smith
Peso supergallo (55,3 kg)
3º lugar
Sin cambios
Naoya Inoue
Peso supergallo (55,3 kg)
Muhammad Shekhov
10º lugar
Bajó desde el 9º
Naoya Inoue
Indicadores de los líderes y perspectivas
Según el ranking actualizado, entre nuestros representantes, uno de los puestos más altos lo ocupa Murodjon Akhmadaliev, quien compite en la categoría de peso supergallo (3º lugar). Además, nuestros experimentados boxeadores Israil Madrimov y Bektemir Melikuziev, al estar en el top 10, mantienen sus posibilidades de aspirar al cinturón de campeón en sus respectivas divisiones.
¿Quién crees que será el primer boxeador uzbeko en ganar el derecho a pelear por el cinturón de campeón del WBC en un futuro cercano? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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