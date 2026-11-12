El WBC publica su nuevo ranking: ¿Cuál es la posición de los boxeadores uzbekos?

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El WBC publica su nuevo ranking: ¿Cuál es la posición de los boxeadores uzbekos?

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha publicado su tabla de clasificación actualizada de boxeadores profesionales. A diferencia de otras organizaciones prestigiosas, esta lista presenta un ranking ampliado de Top 40, y en esta ocasión, un total de 11 boxeadores uzbekos ocupan lugares destacados.

Nuevos hitos de los boxeadores uzbekos en el ranking del WBC

Nuestros atletas lograron mejorar sus posiciones en varias categorías de peso. En particular, en la categoría de peso pesado, Bakhodir Jalolov y Lazizbek Mullojonov ascendieron, mientras que Ruslan Abdullayev dio un salto importante en el peso superligero.

A continuación, puede ver la situación actual de los boxeadores uzbekos en el ranking del WBC en la siguiente tabla:

Categoría de peso

Atleta

Posición actual

Posición anterior / Cambio

Campeón de peso

Peso pesado (+101,6 kg)

Bakhodir Jalolov

10º lugar

Subió desde el 11º

Agit Kabayel

Peso pesado (+101,6 kg)

Lazizbek Mullojonov

24º lugar

Subió desde el 25º

Agit Kabayel

Peso supermediano (76,2 kg)

Bektemir Melikuziev

7º lugar

Bajó desde el 6º

Saul Alvarez

Peso supermediano (76,2 kg)

Nurislom Ismoilov

27º lugar

Subió desde el 28º

Saul Alvarez

Peso superwélter (69,8 kg)

Israil Madrimov

7º lugar

Subió desde el 8º

Sebastian Fundora

Peso superligero (63,5 kg)

Mujibillo Tursunov

26º lugar

Subió desde el 28º

Dalton Smith

Peso superligero (63,5 kg)

Shohjahon Ergashev

31º lugar

Sin cambios

Dalton Smith

Peso superligero (63,5 kg)

Ruslan Abdullayev

18º lugar

Subió drásticamente desde el 35º

Dalton Smith

Peso superligero (63,5 kg)

Sirochbek Ismoilov

16º lugar

Nueva posición

Dalton Smith

Peso supergallo (55,3 kg)

Murodjon Akhmadaliev

3º lugar

Sin cambios

Naoya Inoue

Peso supergallo (55,3 kg)

Muhammad Shekhov

10º lugar

Bajó desde el 9º

Naoya Inoue

Indicadores de los líderes y perspectivas

Según el ranking actualizado, entre nuestros representantes, uno de los puestos más altos lo ocupa Murodjon Akhmadaliev, quien compite en la categoría de peso supergallo (3º lugar). Además, nuestros experimentados boxeadores Israil Madrimov y Bektemir Melikuziev, al estar en el top 10, mantienen sus posibilidades de aspirar al cinturón de campeón en sus respectivas divisiones.

¿Quién crees que será el primer boxeador uzbeko en ganar el derecho a pelear por el cinturón de campeón del WBC en un futuro cercano? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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