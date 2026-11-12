El WBC publica su nuevo ranking: ¿Cuál es la posición de los boxeadores uzbekos?

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha publicado su tabla de clasificación actualizada de boxeadores profesionales. A diferencia de otras organizaciones prestigiosas, esta lista presenta un ranking ampliado de Top 40, y en esta ocasión, un total de 11 boxeadores uzbekos ocupan lugares destacados.

Nuevos hitos de los boxeadores uzbekos en el ranking del WBC

Nuestros atletas lograron mejorar sus posiciones en varias categorías de peso. En particular, en la categoría de peso pesado, Bakhodir Jalolov y Lazizbek Mullojonov ascendieron, mientras que Ruslan Abdullayev dio un salto importante en el peso superligero.

A continuación, puede ver la situación actual de los boxeadores uzbekos en el ranking del WBC en la siguiente tabla: