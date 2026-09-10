Bahodir Jalolov sube en el ranking del WBC: se acerca al top 10

El boxeador famoso peso pesado Bahodir Jalolov ha subido un puesto más en el ranking actualizado del WBC. En la lista actualizada al 3 de septiembre, Jalolov ha pasado del puesto 13 al 11 . Esto lo acerca aún más al top 10 de una de las organizaciones de boxeo más prestigiosas del mundo.

Cabe destacar que también hay un cambio delante de Jalolov: el ucraniano Andriy Novitskiy ha subido del puesto 12 al 10. El primer lugar del ranking sigue ocupado por el británico Tyson Fury .

Jalolov ha subido dos puestos

En el ranking de septiembre del WBC, Bahodir Jalolov ocupa el puesto 11. En la lista anterior estaba en el puesto 13.

De esta manera, el boxeador uzbeko ha subido dos posiciones en una sola actualización.

Indicador Resultado Ranking anterior Puesto 13 Nuevo ranking Puesto 11 Cambio +2 puestos Fecha del ranking actual 3 de septiembre de 2026 Categoría Peso pesado

En la lista oficial del WBC, Jalolov aparece en el puesto 11.

¿Quiénes están delante de él?

Tyson Fury ocupa el primer lugar en el ranking de peso pesado donde se encuentra Jalolov.

Detrás de él se encuentran boxeadores famosos como Anthony Joshua, Frank Sanchez, Deontay Wilder y Moses Itauma.

El top 10 del ranking del WBC de septiembre es el siguiente:

Tyson Fury Anthony Joshua Frank Sanchez Deontay Wilder Moses Itauma Efe Ajagba Joseph Parker Rico Verhoeven Richard Riakporhe Andriy Novitskiy

11. Bahodir Jalolov

Esto significa que al boxeador uzbeko solo lo separa del top 10 un puesto .

Novitskiy también subió junto con Jalolov

Uno de los boxeadores más cercanos a Jalolov en el ranking es el ucraniano Andriy Novitskiy.

Él también mejoró su posición, subiendo del puesto 12 al 10 . Como resultado, Novitskiy entró en el top 10, mientras que Jalolov se situó en el puesto 11.

El cambio en el ranking de estos dos boxeadores muestra cuán rápido está cambiando la competencia en el peso pesado.

El resultado de Jalolov en el ring profesional

Jalolov sigue siendo una de las principales esperanzas de los aficionados uzbekos en el boxeo profesional.

Su récord es de 17 victorias, 15 por nocaut.

Esta cifra muestra la alta eficiencia del boxeador en su carrera profesional: 15 de las 17 victorias terminaron antes del límite.

La última pelea de Jalolov tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en Manchester . En aquella ocasión, derrotó al croata Agron Smakici antes del límite.

Próximo paso — el top 10 del WBC

Con el ascenso de Jalolov al puesto 11, el punto más interesante ahora es claro: ¿cuándo entrará el boxeador uzbeko en el top 10 del ranking del WBC?

Para ello, deberá superar a Novitskiy, quien ocupa actualmente el puesto 10 del ranking.

En este momento, delante de Jalolov en el ranking del WBC hay boxeadores con grandes nombres en el boxeo mundial. Por lo tanto, su próximo ascenso en el ranking tendrá una importancia aún mayor.

Especialmente en el contexto de la fuerte competencia en el peso pesado, cada nueva victoria puede llevar a Jalolov a una posición más alta.

El boxeador uzbeko dio un paso más hacia el título

El ranking oficial del WBC actualizado el 3 de septiembre muestra que la posición de Jalolov ha mejorado.

Del puesto 13 al 11 — un ascenso de dos posiciones.

Ahora hay un objetivo claro a la vista: entrar en el top 10 del WBC.

Las próximas peleas de Jalolov determinarán qué tan rápido se acercará a este objetivo.