Conor Benn sorprende a todos antes de su supercombate contra Ryan Garcia

El mundo del boxeo profesional ha sido testigo de una transformación anatómica y física sin precedentes. El boxeador británico de 29 años, Conor Benn, dejó a todos atónitos antes de su supercombate contra Ryan Garcia, famoso púgil de origen mexicano y poseedor del cinturón WBC del peso wélter. Apenas ocho horas después del pesaje oficial, Benn anunció que había ganado 14,7 kilogramos. La ausencia de una cláusula de re-pesaje en el contrato de este combate, estelar del torneo «Zuffa Boxing» en Las Vegas, permitió al británico subir al ring como un auténtico «monstruo de los pesos pesados».

¿Cómo pudo Benn «engordar» hasta los 80,9 kg en tan poco tiempo, cómo soportará Garcia tal presión física y quién saldrá victorioso mañana, 13 de septiembre, en el ring de Las Vegas?

De 66,2 a 80,9 kg: un salto sensacional en 8 horas

El cambio ocurrido poco después del pesaje dejó boquiabiertos incluso a los expertos más experimentados:

Resultado de anoche — 66,2 kg: En el pesaje oficial de ayer, Conor Benn cumplió con el límite establecido, marcando 66,2 kilogramos;

El salto de hoy — 80,9 kg (178,4 libras): Apenas 8 horas después, gracias a la rehidratación y la alimentación, su peso subió a 80,9 kg, lo que supone un aumento drástico de 14,7 kilogramos;

La falta de límite contractual jugó a su favor: Lo más importante es que no hubo ningún acuerdo entre los boxeadores que exigiera un re-pesaje el día del combate o un límite de peso a mantener;

Ventaja de peso en el ring: Esta situación permite al luchador británico ser mucho más pesado, corpulento y potente en sus golpes que su oponente sobre el cuadrilátero.

Choque de noqueadores: las estadísticas de Garcia y Benn

La experiencia y las estadísticas de ambos rivales en el ring profesional prometen un combate intenso:

Ryan Garcia (27 años, EE. UU.): Comenzó su carrera profesional en 2016 y compite en el peso wélter desde 2023, acumulando 24 victorias (20 por KO) y solo 2 derrotas;

Conor Benn (29 años, Reino Unido): Entró en el gran boxeo en abril de 2016, Benn cuenta con 25 victorias (14 antes del límite) y 1 derrota;

Choque entre potencia de golpeo y velocidad: El gancho de izquierda y la velocidad relámpago de Garcia se pondrán a prueba frente al peso, la presión agresiva y la fuerza física de Benn.

Mañana del 13 de septiembre, Las Vegas: ¿qué esperar del torneo «Zuffa Boxing»?

Las miradas de los aficionados al boxeo estarán puestas mañana en el otro lado del Atlántico:

Proyecto «Zuffa Boxing»: Organizado bajo una nueva promoción, este evento promete ser uno de los espectáculos más brillantes y reñidos del año;

Hora del combate: Este combate estelar se retransmitirá en directo desde Las Vegas mañana, 13 de septiembre;

Combate a vida o muerte: El ganador se convertirá en el líder indiscutible del peso wélter y abrirá las puertas a combates de gran bolsa, mientras que el perdedor se alejará significativamente de la élite.

La maniobra física de ocho horas de Conor Benn, ¿le dará una ventaja real o el exceso de peso anulará su velocidad, convirtiéndolo en un blanco fácil para Garcia? El ring nos dará la respuesta muy pronto.

¿Crees que el aumento de casi 15 kilogramos de Conor Benn antes del combate le dará la victoria, o los fulminantes KO de Ryan Garcia arruinarán este plan? ¿Qué boxeador ganará este supercombate en Las Vegas antes del límite? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte este análisis del candente choque del mundo del boxeo con todos los fans!