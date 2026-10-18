Paris FC - Rennes: alineaciones y directo
El encuentro de la Ligue 1 entre el Paris FC y el Rennes comenzará el 18 de octubre a las 20:15 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Paris FC: 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (capitán), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traoré A.
Suplentes del Paris FC: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.
Entrenador del Paris FC: Rosenior L.
Alineación inicial del Rennes: 30. Samba B. (capitán), 10. Blas L., 6. Cissé D., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Leupol E., 14. Reynolds B., 24. Ruault A., 90. Soumaré I., 17. Szymański S., 28. Thomasson A.
Suplentes del Rennes: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.
Entrenador del Rennes: Haise F.
Comentarios 0
…