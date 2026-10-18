Paris FC - Rennes: alineaciones y directo

·36·Deportes
Paris FC - Rennes: alineaciones y directo

El encuentro de la Ligue 1 entre el Paris FC y el Rennes comenzará el 18 de octubre a las 20:15 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Paris FC: 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (capitán), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traoré A.

Suplentes del Paris FC: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.

Entrenador del Paris FC: Rosenior L.

Alineación inicial del Rennes: 30. Samba B. (capitán), 10. Blas L., 6. Cissé D., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Leupol E., 14. Reynolds B., 24. Ruault A., 90. Soumaré I., 17. Szymański S., 28. Thomasson A.

Suplentes del Rennes: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.

Entrenador del Rennes: Haise F.

En directo EN VIVO
1
El partido está a punto de empezar.
20:21
El París FC saca de centro.
20:15
Bastien Dechepy ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy, y hará todo lo posible para arbitrar con justicia y evitar errores.
20:15
Ahora conocemos las alineaciones iniciales. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
20:15
¡Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra narración en directo! Las alineaciones iniciales se anunciarán en breve, así que pónganse cómodos y prepárense para disfrutar del partido.
Paris FCRennesLigue 1FútbolFrancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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