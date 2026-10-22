Juventus - Rennes: alineaciones y directo
El partido Juventus - Rennes de la Europa League comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular de la Juventus: 25. Vicario G., 3. Bremer (capitán), 20. Cambiaso A., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 4. Gatti F., 6. Kelly L., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 27. Woltemade N.
Suplentes de la Juventus: 17. Alaybegovic K., 13. Boga J., 32. Cabal J., 31. González N., 15. Kalulu P., 26. Lucumí J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 29. Sarr P. M.
Entrenador de la Juventus: Spalletti L.
Alineación titular del Rennes: 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Rongier V. (capitán), 24. Rouault A., 11. Al-Tamari M., 28. Thomasson A.
Suplentes del Rennes: 60. Belazzoug K., 10. Blas L., 6. Cissé D., 65. Do Marcolino H., 95. Frankowski P., 16. Lemaitre N., 12. Mayenda E., 26. Merlin Q., 70. Norden A., 5. Oliveira G., 90. Soumaré B., 17. Szymański S.
Entrenador del Rennes: Haise F.
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