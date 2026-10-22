Juventus - Rennes: alineaciones y directo

·33·Deportes
Juventus - Rennes: alineaciones y directo

El partido Juventus - Rennes de la Europa League comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular de la Juventus: 25. Vicario G., 3. Bremer (capitán), 20. Cambiaso A., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 4. Gatti F., 6. Kelly L., 9. Kolo Muani R., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W., 27. Woltemade N.

Suplentes de la Juventus: 17. Alaybegovic K., 13. Boga J., 32. Cabal J., 31. González N., 15. Kalulu P., 26. Lucumí J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsoglio C., 29. Sarr P. M.

Entrenador de la Juventus: Spalletti L.

Alineación titular del Rennes: 30. Samba B., 48. Ait Boudlal A., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Rongier V. (capitán), 24. Rouault A., 11. Al-Tamari M., 28. Thomasson A.

Suplentes del Rennes: 60. Belazzoug K., 10. Blas L., 6. Cissé D., 65. Do Marcolino H., 95. Frankowski P., 16. Lemaitre N., 12. Mayenda E., 26. Merlin Q., 70. Norden A., 5. Oliveira G., 90. Soumaré B., 17. Szymański S.

Entrenador del Rennes: Haise F.

En directo1-1 EN VIVO
24
Randal Kolo Muani (Juventus) llegó al balón por alto cerca del área, pero su remate de cabeza salió desviado por encima del travesaño.
22
Morten Krogh detuvo el juego debido a una falta táctica de Valentin Rongier (Rennes).
19🟨
Federico Gatti (Juventus) es amonestado por una falta. Morten Krogh lo tuvo fácil para tomar la decisión.
19
Teun Koopmeiners (Juventus) saca el córner, pero el portero sale y despeja el balón.
19
Brice Samba despejó brillantemente un cabezazo de Federico Gatti (Juventus) hacia el poste derecho tras un centro desde la banda. Juventus sacará de esquina. El árbitro principal y sus asistentes señalaron el banderín de córner.
19
Se cobró el saque de esquina, pero la Juventus no pudo aprovecharlo, el defensa despejó el balón.
18
Teun Koopmeiners (Juventus) centra al área, pero el balón no encuentra a ningún compañero y la defensa rival despeja el peligro.
16
Randal Kolo Muani (Juventus) comete falta y Morten Krogh señala inmediatamente un tiro libre.
151-1
Mousa Tamari (Rennes) recibió el balón libre de marca tras un centro preciso al área. Disparó con potencia sin pensarlo y el balón se coló por la escuadra inferior izquierda.
12
Rennes sacó el córner, pero gracias a la sólida actuación de los defensas se desvaneció la oportunidad de gol.
11
Mousa Tamari (Rennes) intenta avanzar, pero el defensa despeja el balón. El balón sale del campo y el Rennes gana un saque de esquina.
8
La Juventus domina el centro del campo con un control brillante y pases precisos.
51-0
Zeki Çelik (Juventus) recibe el balón dentro del área, actúa con rapidez y lo manda raso al fondo de la red, ajustado al poste izquierdo.
4
¡Nick Woltemade (Juventus) desperdicia una gran ocasión! Controló un excelente pase raso y disparó desde una posición ventajosa. Su desvío se fue muy lejos del poste izquierdo. El balón salió y el Rennes sacará de puerta.
2
Teun Koopmeiners (Juventus) roba el balón y protesta con ira tras la falta señalada por Morten Krogh.
1
Comienza el partido. Juventus - Rennes. Resultado: 0-0. Arranca la primera parte.
21:46
¡Por fin los jugadores pisan el césped! Saca el Juventus.
21:45
El árbitro del partido de hoy será Morten Krogh.
21:45
Ya conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
21:45
¡Hola y bienvenidos a nuestro directo! Les traeremos toda la información al instante sobre lo que ocurra en el partido. Las alineaciones se anunciarán muy pronto.
JuventusRennesEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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