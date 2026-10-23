Resultados de la 3.ª jornada de la Europa League: la Juventus pierde puntos, el Marsella cae derrotado

Han comenzado los encuentros de la 3.ª jornada de la fase de liga de la Europa League. El intenso choque en Turín y la actuación de los líderes centraron la atención de los aficionados en esta prestigiosa competición continental.

En el Allianz Stadium de Turín, el club italiano Juventus recibió al equipo francés Rennes en un emocionante empate 2-2. Por su parte, el club alemán Bayer Leverkusen regresó de Grecia con una victoria sólida, colocándose en la primera posición de la tabla.

Dramático choque en Turín: Juventus — Rennes 2-2

El partido fue abierto y de ritmo intenso desde los primeros minutos:

Intercambio rápido de goles: Zeki Çelik abrió el marcador para los locales en el minuto 5, pero la estrella visitante, Mousa Al-Tamari, igualó el marcador en el minuto 15;

Serie de penaltis: Al final de la primera parte, en el minuto 43, Boulaye Dia anotó un penalti para adelantar al Rennes. En la segunda mitad, Nick Woltemade aprovechó un lanzamiento desde los 11 metros en el minuto 67 para poner el 2-2 definitivo;

Alineaciones: A pesar de contar con figuras como Vicario, Bremer, Koopmeiners y Kolo Muani, los turineses no pudieron llevarse la victoria. Con este empate, la Juve se mantiene 4.ª con 7 puntos.

Doblete de Hofmann: el Bayer es líder con pleno de victorias

El equipo alemán Bayer Leverkusen visitó al OFI Creta en Grecia y anotó dos goles sin respuesta:

El show de Jonas Hofmann: El experimentado centrocampista marcó un doblete al batir al portero rival en los minutos 35 y 37;

Liderazgo absoluto: Con 9 puntos tras 3 partidos, el equipo de Leverkusen es el líder solitario en la tabla general de la Europa League.

Otros resultados importantes de la 3.ª jornada:

Sturm Graz — Marsella 1-0 Resultado inesperado en Austria: el único gol de Diakate en el minuto 13 sentenció la derrota del club francés.

Lech Poznań — Sunderland 1-1 Aunque el equipo inglés se adelantó al inicio (Tuterov, minuto 2), Bengtsson igualó en el minuto 70. El Sunderland ocupa la 5.ª plaza con 7 puntos.

Conclusiones de la jornada En la Europa League, la lucha por cada punto en la parte alta de la tabla es extremadamente reñida.