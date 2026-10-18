Nottingham — Arsenal: alineaciones y directo
El partido de la Premier League entre Nottingham y Arsenal comenzará el 18 de octubre a las 20:30 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Nottingham: 26. Sels M., 23. Cunha, 2. Diomande O., 5. Murillo, 27. Muñoz D., 21. Schlager X., 8. Domínguez N., 3. Williams N. (capitán), 24. Makaty J., 14. Ndoye D., 19. Delap L.
Suplentes del Nottingham: 34. Aina O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 31. Milenkovic N., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.
Entrenador del Nottingham: Glasner O.
Alineación inicial del Arsenal: 1. Raya D., 4. White B., 15. Konsa E., 6. Gabriel, 33. Calafiori R., 41. Rice D., 39. Bruno Guimaraes, 7. Saka B., 8. Odegaard M. (capitán), 10. Eze E., 29. Havertz K.
Suplentes del Arsenal: 56. Dauman M., 14. Gyokeres V., 49. Lewis-Skelly M., 20. Madueke N., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Mosquera C., 12. Timber J., 36. Zubimendi M.
Entrenador del Arsenal: Arteta M.
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