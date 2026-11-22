La jornada 11 de la Premier League no fue un día de suerte para los favoritos. El Chelsea fue derrotado contundentemente en casa por el Leeds, « Manchester City» empató con el Fulham, extendiendo su racha sin victorias a cuatro encuentros. El Arsenal también perdió dos puntos en el campo del Newcastle.

En la temporada 2026/2027 del campeonato inglés, el 21 de noviembre se disputaron siete encuentros de la jornada 11. El resultado más sorprendente de la jornada se registró en Londres: el Chelsea perdió 1-4 ante sus aficionados frente al Leeds.

« Manchester City» y el Arsenal tampoco pudieron ganar. Por el contrario, el Bournemouth registró otro éxito, llevando su racha de victorias en todas las competiciones a nueve partidos.

El Chelsea perdió 1-4 en casa

Chelsea — Leeds 1-4

El resultado más inesperado de la jornada se registró en Londres. El Chelsea recibió al Leeds en casa, pero perdió el encuentro por un marcador abultado.

Los locales abrieron el marcador en el minuto 25 con un gol de Emanuel Emegha. Sin embargo, el Leeds respondió poco después. En el minuto 28, Noah Okafor restableció el equilibrio.

En la segunda parte, los visitantes aumentaron su dominio. En el minuto 53, Dominic Calvert-Lewin anotó un penalti para poner al Leeds por delante. Cinco minutos después, Okafor marcó su segundo gol, logrando un doblete.

En el minuto 90 del encuentro, Brenden Aaronson marcó otro gol para establecer el resultado final: 1-4.

De esta manera, el Chelsea sufrió una dura derrota ante sus aficionados. El Leeds regresó de Londres con una gran victoria.

« Manchester City» no pudo ganar en su cuarto partido consecutivo

«Manchester City» — Fulham 1-1

El equipo de Pep Guardiola tampoco pudo alegrar a sus aficionados en casa. En el duelo contra el Fulham, el City empató 1-1.

Los visitantes abrieron el marcador en el encuentro. En el minuto 16, Rodrigo Muniz anotó para poner al Fulham en ventaja.

El Manchester City logró marcar el gol del empate en la segunda mitad. En el minuto 57, Elliot Anderson igualó el marcador.

En el tiempo restante, ambos equipos intentaron marcar el gol de la victoria, pero los números en el marcador no cambiaron.

Tras este resultado, la racha sin victorias del Manchester City en el campeonato inglés alcanzó los cuatro partidos consecutivos. Este resultado podría costarle caro a los pupilos de Guardiola en la carrera por el título.

El Arsenal perdió dos puntos en el campo del Newcastle

Newcastle — Arsenal 2-2

En otro de los partidos centrales de la jornada, el Arsenal se enfrentó al Newcastle fuera de casa. El intenso duelo terminó con un empate 2-2.

Eberechi Eze, Harvey Barnes, Malick Thiaw y Noni Madueke anotaron sus nombres en el marcador. Sin embargo, ninguno de los dos equipos pudo superar al otro.

Como resultado, el Arsenal se conformó con un punto fuera de casa. Esto no permitió a los londinenses consolidar su liderazgo en la tabla de posiciones.

El Bournemouth logró su novena victoria

Bournemouth — Nottingham Forest 2-0

Uno de los equipos con resultados más estables de la jornada, el Bournemouth, logró otra victoria. El equipo derrotó al Nottingham Forest por 2-0 en casa.

En el minuto 19, Evanilson abrió el marcador. En el tiempo añadido de la primera parte, Justin Kluivert anotó el segundo gol, consolidando la ventaja de los locales.

Así, el Bournemouth llevó su racha de victorias en todas las competiciones a nueve encuentros. El equipo está registrando uno de los resultados más notables de la temporada.

El Tottenham ganó, el Aston Villa empató

Tottenham — Ipswich 2-0

El Tottenham derrotó al Ipswich por 2-0 en casa. Luka Williams-Barnett abrió el marcador en el minuto 15, mientras que Dominic Solanke anotó el segundo gol en el minuto 52.

Aston Villa — Sunderland 0-0

En el duelo entre el Aston Villa y el Sunderland, no hubo ganador. Durante el encuentro, los equipos no pudieron perforar la portería rival y el juego terminó 0-0.

El Coventry derrotó al Crystal Palace

Coventry — Crystal Palace 3-2

Uno de los encuentros con más goles de la jornada fue el disputado entre el Coventry y el Crystal Palace. Los locales ganaron 3-2.

Taiwo Awoniyi puso al Coventry por delante en el minuto 5. Yann Pigno empató en el minuto 13. En el minuto 30, Takeshi Sakamoto volvió a poner a los locales en ventaja, y en el tiempo añadido de la primera parte, Jørgen Strand Larsen restableció el equilibrio.

El destino del encuentro se decidió en el minuto 85. Un gol en propia puerta de un jugador del Crystal Palace dio la victoria al Coventry — 3-2.

Resultados de la jornada 11 de la Premier League del 21 de noviembre

Encuentro Marcador Manchester City — Fulham 1:1 Bournemouth — Nottingham Forest 2:0 Aston Villa — Sunderland 0:0 Tottenham — Ipswich 2:0 Chelsea — Leeds 1:4 Coventry — Crystal Palace 3:2 Newcastle — Arsenal 2:2

La carrera por el título en la Premier League se calienta

Estos resultados de la jornada 11 fueron una señal seria para varios favoritos. El Chelsea perdió contundentemente en casa, el Manchester City no pudo detener su racha sin victorias y el Arsenal perdió dos puntos fuera de casa.

Por el contrario, el Bournemouth continúa su racha de victorias y muestra un juego estable. La continuación de la temporada en el campeonato inglés promete ser aún más interesante en cuanto a cómo afectará a la competencia entre los líderes.