Arsenal — Manchester City 2:2: 90 minutos de juego para Husanov (vídeo)
En el partido central de la 12ª jornada de la Premier League inglesa, Arsenal en Londres, en el Emirates Stadium, recibió al Manchester City y, a pesar de ir por detrás en el marcador en dos ocasiones, 2:2 logró un empate.
En este duelo crucial, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Khusanov fue titular y disputó el encuentro completo: 90 minutos.
Detalles del partido y clasificación
El marcador se abrió en el minuto 34 por Erling Haaland, pero seis minutos después, Kai Havertz igualó la contienda. Al inicio de la segunda parte, Fernandes volvió a adelantar al Manchester City, pero en el minuto 83, Jurrien Timber marcó el gol que salvó al Arsenal de la derrota.
Tras este resultado, el equipo de Mikel Arteta suma 29 puntos y mantiene su liderato. Por su parte, el club de Manchester, con 23 puntos, subió a la 2ª posición. Estadísticas
Arsenal
Manchester City
Resultado final
2
2
Goleadores
Kai Havertz (40'), Jurrien Timber (83')
Erling Haaland (34'), Fernandes (48')
Tarjetas amarillas (4:4)
Calafiori (12'), Merino (13'), Guimarães (45+2'), Timber (90')
Fernandes (23'), Ndiaye (39'), Donnarumma (89'), Guéhi (90+6')
Posición en la tabla
1er puesto (29 puntos)
2º puesto (23 puntos)
Acta del partido y alineaciones
PL. 12ª jornada: Arsenal — Manchester City 2:2
29 de noviembre. Londres, Emirates StadiumGoles:Havertz (40), Timber (83) — Haaland (34), Fernandes (48). Arsenal:
Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 46), Guimarães, Merino (Lewis-Skelly, 58), Ødegaard (Gyökeres, 58), Madueke (Doughty, 80), Solis (Eze, 58), Havertz. Manchester City:
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Buaddi, Fernandes (O'Reilly, 67), Doku (Foden, 67), Ndiaye (Kovačić, 77), Haaland. Amonestaciones:
Calafiori (12), Merino (13), Fernandes (23), Ndiaye (39), Guimarães (45+2), Donnarumma (89), Timber (90), Guéhi (90+6). ¿Crees que el Arsenal podrá mantener su ventaja de 6 puntos hasta el final de la temporada o el Manchester City volverá a meterse en la lucha por el título? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
Sizningcha, «Arsenal» 6 ochkolik ustunlikni mavsum oxirigacha ushlab qola oladimi yoki «Manchester Siti» chempionlik poygasida yana yetib oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
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