Ipswich - Nottingham: alineaciones y directo

·6·Deportes
Ipswich - Nottingham: alineaciones y directo

El partido de la Premier League entre Ipswich y Nottingham comenzará el 24 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Ipswich: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 7. Fatawu I., 12. Florentino, 26. O'Shea D., 42. Ouattara A., 25. Palacios E., 11. Philogene J.

Suplentes del Ipswich: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 24. Greaves J., 38. Maeda D., 5. Matusiwa A., 32. Nunes M., 37. Scherpen K.

Entrenador del Ipswich: O'Neil G.

Alineación titular del Nottingham: 26. Sels M., 23. Cunha, 19. Delap L., 10. Gibbs-White M., 24. McAtee J., 31. Milenkovic N., 27. Muñoz D., 5. Murillo, 14. Ndoye D., 21. Schlager X., 3. Williams N.

Suplentes del Nottingham: 34. Aina O., 2. Diomande O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.

Entrenador del Nottingham: Glasner O.

IpswichNottinghamPremier LeagueFútbolInglaterra
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nottingham — Arsenal: alineaciones y directoNottingham — Arsenal: alineaciones y directo18 octubre 19:26Manchester City — Ipswich: alineaciones y directoManchester City — Ipswich: alineaciones y directo17 octubre 17:53¿Cómo se evaluó la actuación de Abdukodir Khusanov en el partido contra el Ipswich?¿Cómo se evaluó la actuación de Abdukodir Khusanov en el partido contra el Ipswich?17 octubre 21:50¿Cómo evaluaron los expertos el desempeño de los jugadores del Manchester City?¿Cómo evaluaron los expertos el desempeño de los jugadores del Manchester City?17 octubre 21:40Premier League: Manchester City y Liverpool logran importantes victorias a domicilioPremier League: Manchester City y Liverpool logran importantes victorias a domicilio17 octubre 21:11Ultimátum severo de Fulham a Álvaro Arbeloa: 4 puntos en 2 partidosUltimátum severo de Fulham a Álvaro Arbeloa: 4 puntos en 2 partidos12 octubre 17:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán