Ipswich - Nottingham: alineaciones y directo
El partido de la Premier League entre Ipswich y Nottingham comenzará el 24 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Ipswich: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 7. Fatawu I., 12. Florentino, 26. O'Shea D., 42. Ouattara A., 25. Palacios E., 11. Philogene J.
Suplentes del Ipswich: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 24. Greaves J., 38. Maeda D., 5. Matusiwa A., 32. Nunes M., 37. Scherpen K.
Entrenador del Ipswich: O'Neil G.
Alineación titular del Nottingham: 26. Sels M., 23. Cunha, 19. Delap L., 10. Gibbs-White M., 24. McAtee J., 31. Milenkovic N., 27. Muñoz D., 5. Murillo, 14. Ndoye D., 21. Schlager X., 3. Williams N.
Suplentes del Nottingham: 34. Aina O., 2. Diomande O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.
Entrenador del Nottingham: Glasner O.
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