El club londinense Arsenal y su entrenador principal Mikel Arteta hablaron sobre su próximo rival: Manchester City y sus recientes tropiezos. Cabe recordar que los «Citizens» no han logrado ganar en sus últimos cuatro encuentros de la Premier League.

«Enzo sabe transmitir sus ideas a los jugadores»

El técnico español enfatizó que no comparte las opiniones sobre una crisis del equipo rival, señalando que al City de Enzo Maresca simplemente le ha faltado suerte en los últimos partidos:

«En mi opinión, no es una cuestión de forma o de nivel de juego. En algunos partidos simplemente no han tenido suerte. Es mi opinión personal basada en mis análisis. Enzo entiende muy bien el juego, tiene principios claros y sabe transmitir sus ideas a los jugadores», según Mikel Arteta, citado por Arsenal Radar .

Detalles del choque estelar

Los dos líderes de la Premier League se enfrentarán mañana, 29 de noviembre en el marco de la jornada 12:

Estadísticas Datos oficiales Competición y jornada Premier League, jornada 12 Encuentro Arsenal — Manchester City Fecha y hora del partido 29 de noviembre, a las 21:30 hora local La situación delManchester City en la Premier League: 4 partidos sin conocer la victoria

¿Crees que los «Citizens» pondrán fin a su racha de cuatro partidos sin ganar en el duelo de mañana entre Arsenal y Manchester City, o los pupilos de Arteta se llevarán la victoria?

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