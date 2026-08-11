Rafael Leão pone fin a los rumores sobre su futuro

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Rafael Leão pone fin a los rumores sobre su futuro

El delantero portugués del AC Milan, Rafael Leão, reaccionó con contundencia a las informaciones sobre su posible traspaso difundidas en las redes sociales. En los últimos tiempos, los medios habían multiplicado las especulaciones sobre una posible salida del jugador. Sin embargo, Goal.com informa de que el propio futbolista puso fin a esos rumores y declaró que centra toda su atención únicamente en su rendimiento sobre el terreno de juego. Sobre este asunto, Goal.com informa de lo siguiente.

Como se sabe, Rafael Leão, mencionado entre los jugadores que la directiva podría poner en el mercado, publicó un comunicado especial en su cuenta de Instagram. El delantero destacó que está dispuesto a darlo todo en cada partido y entrenamiento, sin dejarse distraer por otros asuntos. Según sus palabras, lo más importante para él ahora es alcanzar los objetivos deportivos que tiene por delante.

Agentes y noticias falsas

En su comunicado, el futbolista también se refirió a diversas informaciones infundadas difundidas por fuentes externas. Según explicó, recientemente se han publicado declaraciones falsas en su nombre. Rafael Leão afirmó tajantemente que solo su familia y sus abogados personales defienden sus intereses.

Asimismo, el jugador dejó claro que ninguna otra persona u organización está autorizada a hablar en su nombre. Estas medidas se consideran un paso importante para evitar rumores infundados y mantener la estabilidad dentro del equipo.

La situación en el AC Milan

Para el AC Milan, uno de los equipos punteros de la Serie A italiana, comienza la fase decisiva de la temporada. En este momento, que Rafael Leão adopte una postura clara sobre su futuro y se concentre únicamente en el juego también resulta beneficioso para el cuerpo técnico. Los aficionados del club esperan que su líder continúe en el equipo.

Actualmente, Rafael Leão se prepara para los importantes partidos que tiene por delante. Sus actuaciones sobre el terreno de juego tendrán sin duda una importancia decisiva al final de la temporada, no solo para el AC Milan, sino también para la carrera del futbolista.

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