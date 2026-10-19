Doble campeón olímpico y mundial de boxeo amateur, boxeador uzbeko invicto en el ring profesional Bakhodir Jalolov (18-0, 15 KO) Tras su exitoso combate en Londres, visitó la base de entrenamiento del prestigioso club inglés: Manchester City .

El «Big Uzbek» se reunió con la estrella mundial del fútbol, Erling Haaland, y con su compatriota que juega en los «Citizens»: Abdukodir Khusanov , manteniendo una charla cordial.

18ª victoria en Londres y un knockdown en el 5º asalto

El viaje de Bakhodir Jalolov a Gran Bretaña comenzó con otra victoria contundente en el ring oficial:

Victoria sobre Solomon Dacres: En la velada de boxeo profesional celebrada en el famoso O2 Arena de Londres, nuestro compatriota disputó un combate de 10 asaltos contra el local Solomon Dacres (10-2, 3 KO);

Golpe potente en el 5º asalto: Dominando todo el encuentro, Jalolov desequilibró a su oponente en el quinto asalto, provocando un knockdown;

Serie invicta: Ganador por decisión unánime de los jueces, nuestro campeón de 32 años elevó su récord a 18 victorias (15 por KO) y consolidó su estatus de invicto.

Encuentro en la sede del Manchester City: el apoyo de Haaland y Khusanov

Tras finalizar el combate en Londres, Jalolov y su equipo viajaron a Manchester para visitar las instalaciones del club:

Charla con Erling Haaland: Bakhodir Jalolov se reunió con uno de los mejores goleadores del fútbol mundial, el delantero noruego Erling Haaland, para intercambiar opiniones sobre sus experiencias y éxitos deportivos;

Apoyo nacional a Abdukodir Khusanov: Apoyó personalmente al defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, quien defiende los colores del Manchester City, deseándole grandes éxitos en la Premier League y en los campos europeos;

Reacción en redes sociales: En su cuenta de Instagram, Bakhodir publicó una foto histórica con Haaland, Khusanov y sus compañeros: «¡Visitamos la base de entrenamiento del Manchester City! ¡Muchas gracias al club por el increíble viaje!», escribió con sinceridad.

Con el objetivo de conquistar el título mundial absoluto en su categoría, estos viajes internacionales de Bakhodir Jalolov demuestran una vez más el prestigio del deporte uzbeko a nivel mundial.