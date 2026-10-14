¿Cuándo comienza el combate entre Bakhodir Jalolov y Solomon Dacres?

Doble campeón olímpico, famoso boxeador uzbeko de peso pesado Bakhodir Jalolov disputará su próximo combate el 17 de octubre en Londres. El rival de nuestro compatriota es un boxeador británico experimentado y talentoso Solomon Dacres será.

Este duelo entre dos boxeadores poderosos está despertando un gran interés entre los aficionados al boxeo y expertos de todo el mundo.

Horario del combate y transmisión en vivo

Detalles de la gran noche de boxeo en Londres:

Hora de inicio: La competición comenzará el 17 de octubre a las 21:00, hora de Taskent;

Transmisión en vivo: Los aficionados pueden seguir este emocionante duelo a través del gigante internacional de streaming deportivo DAZN plataforma.

Bakhodir Jalolov: Un récord decorado con nocauts

Nuestro compatriota avanza invicto en el ring profesional:

Último combate: Jalolov subió al ring por última vez en mayo de 2026 contra Agron Smakici, derrotando a su oponente por nocaut técnico;

Resultado profesional: El boxeador uzbeko cuenta con 17 victorias de las cuales 15 fueron obtenidas antes del límite, por nocaut logradas;

Excelente forma física: El campeón olímpico avanza con confianza hacia la élite de los pesos pesados y este combate es un paso importante para acercarse a los cinturones de campeonato.

Solomon Dacres: Un rival que pelea en casa

El boxeador británico también es considerado un rival serio y complicado:

Último combate: Dacres peleó por última vez en julio de 2025 contra Vladyslav Sirenko, logrando una victoria convincente por decisión unánime de los jueces;

Estadísticas en el ring: El deportista británico registra 10 victorias y solo 1 derrota;

Factor local: Se espera que el hecho de que el combate se celebre en Londres le dé a Dacres el apoyo del público local y una ventaja psicológica.

Este enfrentamiento sin concesiones es crucial para ambos atletas para escalar en el ranking mundial y abrir camino hacia futuros combates por el título.