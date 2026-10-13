El famoso medio estadounidense Bad Left Hook un comentarista de John Hansen doble campeón olímpico, boxeador uzbeco de peso pesado invicto Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) y el británico Solomon Dacres (10-1, 3 KO) expresó duras opiniones sobre su próximo enfrentamiento.

El analista destacó sus dudas sobre los planes y el desarrollo de la carrera profesional de Jalolov, señalando que, tras 17 victorias, no se percibe un cambio cualitativo serio en su trayectoria.

«Habría sido interesante hace 3-5 años»: Las duras críticas de Hansen

El experto estadounidense escribe sobre el ritmo de Jalolov en el circuito profesional:

El riesgo de estancarse: «Si Bakhodir Jalolov hubiera peleado contra un rival del nivel de Solomon Dacres hace tres o cinco años, este combate me habría entusiasmado mucho. Sin embargo, ahora da la impresión de estar estancado tras 17 peleas profesionales»;

El conflicto entre el ciclo olímpico y el boxeo profesional: El experto señaló que se acerca un nuevo ciclo de clasificación olímpica;

Dos posibilidades: «Solo me pueden convencer de una de estas dos cosas: o este combate será la primera prueba real en la carrera profesional de Jalolov, o es simplemente una pelea más, un poco más interesante de lo habitual para los aficionados, tras la cual Bakhodir irá por su tercer oro olímpico».

La velada de boxeo en Londres y la última victoria

Detalles importantes sobre el próximo combate y el estado actual de Jalolov:

Fecha y lugar del combate: El duelo Jalolov — Dacres el 17 de octubre en una gran velada de boxeo que se celebrará en Londres, capital de Gran Bretaña;

El evento principal de la noche: El combate estelar de este torneo de boxeo será la revancha entre Daniel Dubois y Fabio Wardley;

La última pelea de Jalolov: Bakhodir Jalolov subió al ring profesional por última vez el 9 de mayo de este año en Manchester, donde derrotó antes del límite al experimentado croata Agron Smakici (21-4, 19 KO).

Se espera que este duelo en Londres sea para el «Gran Uzbeco» no solo la oportunidad de lograr su 18ª victoria, sino también de responder dignamente en el ring a las críticas de los expertos occidentales.