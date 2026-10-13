Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional

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Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional

El famoso medio estadounidense Bad Left Hook un comentarista de John Hansen doble campeón olímpico, boxeador uzbeco de peso pesado invicto Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) y el británico Solomon Dacres (10-1, 3 KO) expresó duras opiniones sobre su próximo enfrentamiento.

El analista destacó sus dudas sobre los planes y el desarrollo de la carrera profesional de Jalolov, señalando que, tras 17 victorias, no se percibe un cambio cualitativo serio en su trayectoria.

«Habría sido interesante hace 3-5 años»: Las duras críticas de Hansen

El experto estadounidense escribe sobre el ritmo de Jalolov en el circuito profesional:

  • El riesgo de estancarse: «Si Bakhodir Jalolov hubiera peleado contra un rival del nivel de Solomon Dacres hace tres o cinco años, este combate me habría entusiasmado mucho. Sin embargo, ahora da la impresión de estar estancado tras 17 peleas profesionales»;

  • El conflicto entre el ciclo olímpico y el boxeo profesional: El experto señaló que se acerca un nuevo ciclo de clasificación olímpica;

  • Dos posibilidades: «Solo me pueden convencer de una de estas dos cosas: o este combate será la primera prueba real en la carrera profesional de Jalolov, o es simplemente una pelea más, un poco más interesante de lo habitual para los aficionados, tras la cual Bakhodir irá por su tercer oro olímpico».

La velada de boxeo en Londres y la última victoria

Detalles importantes sobre el próximo combate y el estado actual de Jalolov:

  • Fecha y lugar del combate: El duelo Jalolov — Dacres el 17 de octubre en una gran velada de boxeo que se celebrará en Londres, capital de Gran Bretaña;

  • El evento principal de la noche: El combate estelar de este torneo de boxeo será la revancha entre Daniel Dubois y Fabio Wardley;

  • La última pelea de Jalolov: Bakhodir Jalolov subió al ring profesional por última vez el 9 de mayo de este año en Manchester, donde derrotó antes del límite al experimentado croata Agron Smakici (21-4, 19 KO).

Se espera que este duelo en Londres sea para el «Gran Uzbeco» no solo la oportunidad de lograr su 18ª victoria, sino también de responder dignamente en el ring a las críticas de los expertos occidentales.

Bakhodir JalolovSolomon DacresBad Left HookBoxeoLondres
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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