Bakhodir Jalolov y Solomon Dacres superan el pesaje antes del gran choque en Londres

El invicto boxeador uzbeko de peso pesado, doble campeón olímpico, Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) superó el pesaje oficial antes de su próximo combate profesional.

Su oponente, el representante británico Solomon Dacres (10-1, 3 KO) también registró su peso en la ceremonia previa al combate y participó en el tradicional cara a cara.

Resultados del pesaje: Jalolov tiene una ventaja significativa

Las cifras oficiales anunciadas por los organizadores son las siguientes:

Bakhodir Jalolov: 255,12 libras ( 115,72 kg );

Solomon Dacres: 242,9 libras ( 110,18 kg );

Diferencia de peso: El boxeador uzbeko es 5,54 kilogramos más pesado que su rival. Se espera que este factor aumente la potencia de golpeo de Jalolov y su presión física para controlar la distancia.

¿Cuándo y dónde será el combate?

Lugar del combate: Londres, capital de Gran Bretaña;

Fecha: 17 de octubre;

Importancia del evento: Para Bakhodir Jalolov, este duelo es una prueba decisiva para acercarse a la cima del ranking de peso pesado y convertirse en aspirante oficial al título mundial.

Estado de forma de los boxeadores

Ambos luchadores llegan con una racha de victorias convincentes:

Último éxito de Jalolov: Nuestro compatriota peleó por última vez en mayo de este año. En aquella ocasión, derrotó al experimentado croata Agron Smakici (21-4, 19 KO) por nocaut técnico en el séptimo asalto, consolidando su estatus de noqueador;

El registro de Dacres: El boxeador británico peleó por última vez en julio de 2025, logrando una importante victoria por decisión unánime contra el peligroso noqueador ucraniano Vladyslav Sirenko (23-1, 20 KO).

Se espera que este duelo en el centro de Londres sea uno de los eventos más interesantes del año para los aficionados al boxeo uzbeko.