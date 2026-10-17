Bakhodir Jalolov y Solomon Dacres superan el pesaje antes del gran choque en Londres

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Bakhodir Jalolov y Solomon Dacres superan el pesaje antes del gran choque en Londres

El invicto boxeador uzbeko de peso pesado, doble campeón olímpico, Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) superó el pesaje oficial antes de su próximo combate profesional.

Su oponente, el representante británico Solomon Dacres (10-1, 3 KO) también registró su peso en la ceremonia previa al combate y participó en el tradicional cara a cara.

Resultados del pesaje: Jalolov tiene una ventaja significativa

Las cifras oficiales anunciadas por los organizadores son las siguientes:

  • Bakhodir Jalolov: 255,12 libras (115,72 kg);

  • Solomon Dacres: 242,9 libras (110,18 kg);

  • Diferencia de peso: El boxeador uzbeko es 5,54 kilogramos más pesado que su rival. Se espera que este factor aumente la potencia de golpeo de Jalolov y su presión física para controlar la distancia.

¿Cuándo y dónde será el combate?

  • Lugar del combate: Londres, capital de Gran Bretaña;

  • Fecha: 17 de octubre;

  • Importancia del evento: Para Bakhodir Jalolov, este duelo es una prueba decisiva para acercarse a la cima del ranking de peso pesado y convertirse en aspirante oficial al título mundial.

Estado de forma de los boxeadores

Ambos luchadores llegan con una racha de victorias convincentes:

  • Último éxito de Jalolov: Nuestro compatriota peleó por última vez en mayo de este año. En aquella ocasión, derrotó al experimentado croata Agron Smakici (21-4, 19 KO) por nocaut técnico en el séptimo asalto, consolidando su estatus de noqueador;

  • El registro de Dacres: El boxeador británico peleó por última vez en julio de 2025, logrando una importante victoria por decisión unánime contra el peligroso noqueador ucraniano Vladyslav Sirenko (23-1, 20 KO).

Se espera que este duelo en el centro de Londres sea uno de los eventos más interesantes del año para los aficionados al boxeo uzbeko.

Bakhodir JalolovSolomon DacresLondresPeso PesadoBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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