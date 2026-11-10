4 grandes clubes que Erling Haaland podría elegir si Manchester City es expulsado de la Premier League

El proceso judicial más sonado en la historia del fútbol inglés entra en su fase decisiva. Tras ser declarado culpable de infracciones financieras por una comisión independiente de la Premier League, « Manchester City » se prepara actualmente para el proceso de apelación. La dirección de la liga está decidida a concluir este caso antes del final de la temporada actual y aplicar las sanciones de inmediato.

Si la apelación del club es rechazada, la opinión unánime de los expertos es que las posibilidades de los «Citizens» de permanecer en la Premier League son casi nulas. En tal escenario catastrófico, las superestrellas del club, en particular la máquina de goles Erling Haaland, se verían obligadas a abandonar Manchester; es imposible financiar salarios tan altos fuera de la máxima categoría.

La opción sensacional del Arsenal y el factor Ødegaard

Según informa Football Insider, citando fuentes cercanas a la familia Haaland, si el City es excluido de la élite, se abriría un nuevo destino inesperado para el goleador noruego: el Arsenal de Londres.

Los «Gunners» son uno de los pocos equipos capaces de asumir el traspaso y el salario de Haaland en términos de estabilidad financiera. Además, allí juega su socio más cercano en la selección nacional de Noruega y capitán, Martin Ødegaard. Su perfecta compenetración en el campo convierte al club londinense en una opción muy atractiva.

Club pretendiente Ventaja principal Probabilidad de traspaso y obstáculos Arsenal (Inglaterra) Factor Martin Ødegaard y deseo de permanecer en la Premier League Poder financiero presente, pero es un competidor directo en la Premier League Real Madrid (España) Ambición de liderazgo absoluto en la Champions League En la línea de ataque Kylian Mbappé y Vinícius ya presentes FC Barcelona (España) Garantía de ser la figura central en el ataque Restricciones financieras del club y problemas con el FPF PSG (Francia) Capacidades financieras ilimitadas y contrato personal El nivel de la Ligue 1 podría no ajustarse plenamente a las ambiciones de Haaland

«Si el club es excluido de la élite, activos tan valiosos como Haaland no pueden quedarse en una liga inferior. Esto no encaja ni con la carrera del jugador ni con su estatus de marca global».

Los grandes de Europa en la carrera: Real, Barcelona y PSG

Si Haaland no desea quedarse en Inglaterra, tres gigantes del continente están listos para recibirlo. El Real Madrid lleva mucho tiempo interesado en el delantero, pero la cuestión de la distribución de roles tras la llegada de Mbappé podría complicarse. El Barcelona busca un líder a largo plazo para reemplazar a Robert Lewandowski, pero las capacidades financieras de los catalanes están bajo gran duda.

El PSG, por su parte, es capaz de ofrecer cualquier cifra económica. Actualmente, toda la atención está puesta en la decisión final del tribunal al final de la temporada. Si el City pierde, el mercado de fichajes europeo vivirá su mayor caos de la última década.

¿Qué opinas? Si el City es expulsado de la Premier League, ¿qué club debería elegir Haaland: quedarse en la Premier League con el Arsenal o irse a La Liga? ¡Deja tu opinión en los comentarios!