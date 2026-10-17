En el marco de la nueva jornada de la Premier League (PL), el líder de la tabla — « Manchester City» recibió en casa al combativo equipo de « Ipswich » y logró una importante victoria por 3:2 en un encuentro intenso.

Este partido tuvo un significado especial para los aficionados al fútbol de Uzbekistán. El defensa de nuestra selección nacional, Abdukodir Khusanov entró al campo en un momento crucial, participando activamente en la preservación del marcador y el fortalecimiento de la defensa.

Otro doblete de Haaland, pero el Ipswich luchó hasta el final

Los momentos clave de un encuentro lleno de goles y drama fueron los siguientes:

Ataques rápidos y equilibrio inmediato: En el minuto 19, Phil Foden abrió el marcador. Sin embargo, la alegría de los locales duró poco — dos minutos después, Daizen Maeda restableció el equilibrio en un contraataque (1:1);

El recital de Erling Haaland: El goleador noruego anotó un doblete con dos disparos precisos en los minutos 34 y 69, poniendo al City en ventaja 3:1;

Penalti en el minuto 90: El Ipswich no se rindió hasta los últimos segundos y, en el minuto 90, Zeki Flemming convirtió un penalti para reducir la diferencia, pero no fue suficiente para igualar — 3:2.

La entrada de Khusanov y las valoraciones de los expertos

En el minuto 77, Abdukodir Khusanov sustituyó al lesionado Matheus Nunes en el lateral derecho. A pesar de ser defensa central, nuestro compatriota actuó con calma y fiabilidad en su nueva posición, neutralizando toda la presión rival:

Erling Haaland — 8,5/10: El mejor jugador del partido; marcó dos goles decisivos que aseguraron la victoria.

Iliman Ndiaye y Jérémy Doku — 8/10: Crearon presión constante en ambas bandas y fueron autores de asistencias.

Matheus Nunes — 8/10: Mostró un juego impecable en la banda derecha hasta su lesión.

Phil Foden, Mateo Kovačić y Ayoub Bouaddi — 7,5/10: Controlaron totalmente el centro del campo; Foden marcó su esperado gol y Kovačić dio una asistencia.

Rúben Dias — 7/10: Como capitán, dirigió la línea defensiva con seguridad.

Abdukodir Khusanov — 6/10: Entró con gran entusiasmo, participó activamente en los duelos y no permitió que se creara peligro por su banda.

Joško Gvardiol, Enzo Fernández, Nico O'Reilly y Elliot Anderson — 6,5/10: Fueron activos en ataque, pero mostraron algunas debilidades defensivas.

Gianluigi Donnarumma y Antoine Semenyo — 6/10: El portero no tuvo culpa en los goles, pero sufrió en algunas salidas.

Marc Guéhi — 5/10: Cometió un error de posicionamiento en el primer gol y provocó un penalti al final del partido.

Situación en la tabla y próximos partidos

Tras este importante éxito, « Manchester City» suma 21 puntos y continúa liderando en solitario la tabla de la PL. El Ipswich se mantiene en el puesto 10 con 9 puntos.