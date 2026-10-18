Bakhodir Jalolov vence a Solomon Dacres: 18ª victoria para el «Big Uzbek» (video)

Reino Unido en el inmenso y espectacular O2 Arena de la capital Londres, durante una gran velada de boxeo profesional, el orgullo del deporte uzbeko y doble campeón olímpico Bakhodir Jalolov disputó su siguiente combate importante.

En este duelo de peso pesado, nuestro compatriota se enfrentó al boxeador local y peligroso rival británico Solomon Dacresy se impuso con autoridad.

10 asaltos completos y un terrible knockdown en el 5º round

El combate estuvo bajo el control total de nuestro compatriota desde los primeros asaltos:

El punto de inflexión en el 5º round: Bakhodir Jalolov gestionó la distancia a la perfección, enviando a Dacres a la lona con un fuerte knockdown en el 5º asalto gracias a una serie de golpes potentes. El boxeador británico logró levantarse con dificultad para continuar el combate;

Decisión unánime de los jueces: El combate duró los 10 asaltos previstos. Al finalizar, el jurado registró por unanimidad la victoria del «Big Uzbek» con una puntuación de 99:91 ;

Apoyo en Londres: A pesar de que su rival peleaba ante su público, Bakhodir demostró determinación y una técnica superior, probando una vez más su nivel en el ring británico.

Estadísticas de los boxeadores: 18 victorias y un paso hacia el cinturón de campeón

Este éxito impulsa aún más al peso pesado uzbeko en el ranking mundial:

El récord de Bakhodir Jalolov: En mayo pasado, nuestro compatriota había derrotado al croata Agron Smakici por nocaut técnico en el séptimo asalto. Tras esta victoria, su récord suma ahora 18 victorias (15 de ellas por KO) y prolonga con éxito su racha de imbatibilidad;

El balance de Solomon Dacres: El boxeador británico, que había vencido al ucraniano Vladyslav Sirenko a los puntos en julio de 2025, cuenta ahora con 10 victorias y 2 derrotas ;

Combate estelar de la noche: El combate principal de esta velada londinense enfrenta a dos estrellas británicas de los pesos pesados: Daniel Dubois y Fabio Wardley .

Esta brillante victoria en el ring londinense acerca a Bakhodir Jalolov al estatus de aspirante oficial a los cinturones mundiales más prestigiosos del boxeo profesional.