Nuevo récord de Asia para Lolaxon Qodirova: Triunfo nacional en los Juegos Para-Asiáticos de Japón

Las pruebas de natación de los prestigiosos cuartos Juegos Para-Asiáticos, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, se convirtieron en una jornada verdaderamente triunfal y llena de récords para la delegación de Uzbekistán.

Nuestros compatriotas demostraron ser imbatibles en dos disciplinas, sumando dos medallas de oro al medallero de nuestro equipo nacional y estableciendo un nuevo récord continental.

Resultado histórico y nuevo récord de Asia para Lolaxon Qodirova

La competición femenina de estilo libre dejó una gran impresión en los aficionados:

Carrera intensa en la clase S5: En la final de los 50 metros estilo libre, Lolaxon Qodirova no dio ninguna oportunidad a sus rivales;

Llegada en 37,88 segundos: Nuestra compatriota recorrió la distancia en 37,88 segundos cruzando la línea de meta en primer lugar y conquistando el título de campeona;

Nuevo récord continental: Este registro no solo aseguró la medalla de oro, sino que también oficializó un nuevo récord oficial de los Juegos Para-Asiáticos y de todo el continente, quedando grabado en letras de oro en la historia de la competición.

Otra medalla de oro para Yegor Bolotov

En la categoría masculina, el representante de Uzbekistán también impuso su autoridad:

Distancia de 100 metros en la clase S13: El campeón mundial Yegor Bolotov, que compite en la clasificación para atletas con discapacidad visual, dominó la prueba de principio a fin;

Marca de 52,90 segundos: Bolotov llegó a la meta con 52,90 segundos dejando atrás a sus perseguidores más cercanos y obteniendo el máximo galardón de la competición;

Un paso hacia los Juegos Paralímpicos: Este resultado demuestra una vez más el alto prestigio de la escuela uzbeka de para-natación en el ámbito internacional.

Estas medallas de oro consecutivas registradas en las piscinas de Aichi-Nagoya mejoraron significativamente la posición del equipo de Uzbekistán en el medallero general.