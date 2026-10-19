Nuevo récord de Asia para Lolaxon Qodirova: Triunfo nacional en los Juegos Para-Asiáticos de Japón

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Nuevo récord de Asia para Lolaxon Qodirova: Triunfo nacional en los Juegos Para-Asiáticos de Japón

Las pruebas de natación de los prestigiosos cuartos Juegos Para-Asiáticos, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, se convirtieron en una jornada verdaderamente triunfal y llena de récords para la delegación de Uzbekistán.

Nuestros compatriotas demostraron ser imbatibles en dos disciplinas, sumando dos medallas de oro al medallero de nuestro equipo nacional y estableciendo un nuevo récord continental.

Resultado histórico y nuevo récord de Asia para Lolaxon Qodirova

La competición femenina de estilo libre dejó una gran impresión en los aficionados:

  • Carrera intensa en la clase S5: En la final de los 50 metros estilo libre, Lolaxon Qodirova no dio ninguna oportunidad a sus rivales;

  • Llegada en 37,88 segundos: Nuestra compatriota recorrió la distancia en 37,88 segundos cruzando la línea de meta en primer lugar y conquistando el título de campeona;

  • Nuevo récord continental: Este registro no solo aseguró la medalla de oro, sino que también oficializó un nuevo récord oficial de los Juegos Para-Asiáticos y de todo el continente, quedando grabado en letras de oro en la historia de la competición.

Nuevo récord de Asia para Lolaxon Qodirova: Triunfo nacional en los Juegos Para-Asiáticos de Japón

Otra medalla de oro para Yegor Bolotov

En la categoría masculina, el representante de Uzbekistán también impuso su autoridad:

  • Distancia de 100 metros en la clase S13: El campeón mundial Yegor Bolotov, que compite en la clasificación para atletas con discapacidad visual, dominó la prueba de principio a fin;

  • Marca de 52,90 segundos: Bolotov llegó a la meta con 52,90 segundos dejando atrás a sus perseguidores más cercanos y obteniendo el máximo galardón de la competición;

  • Un paso hacia los Juegos Paralímpicos: Este resultado demuestra una vez más el alto prestigio de la escuela uzbeka de para-natación en el ámbito internacional.

Estas medallas de oro consecutivas registradas en las piscinas de Aichi-Nagoya mejoraron significativamente la posición del equipo de Uzbekistán en el medallero general.

Aichi-NagoyaJuegos Para-AsiáticosLolaxon QodirovaYegor BolotovNatación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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