Corea del Sur derrotada: Nuestros judocas ganan la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos
La delegación deportiva de Uzbekistán celebró un nuevo éxito en los Juegos Asiáticos de verano de 2026, que se están celebrando en las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya. Nuestro equipo nacional de judo ganó la medalla de bronce en la competición por equipos mixtos.
Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, nuestros compatriotas superaron a uno de los equipos más fuertes del continente en un dramático enfrentamiento por el tercer puesto.
Lucha intensa por el podio: victoria por 4-2
En el duelo por la medalla de bronce dentro del programa por equipos mixtos, nuestros judocas se enfrentaron al poderoso y renombrado Corea del Sur equipo nacional como rival:
Dominio en el tatami: En los combates decisivos sobre el tatami, los atletas uzbekos demostraron una gran fuerza de voluntad, una táctica brillante y una técnica superior.
Resultado final: Tras una serie de combates intensos y sin concesiones, nuestros compatriotas Corea del Sur sobre por 4-2 lograron una victoria convincente.
Gracias a este triunfo, nuestro equipo nacional de judo subió al tercer escalón del podio de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026, sumando una valiosa medalla de bronce al medallero de la delegación uzbeka.
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