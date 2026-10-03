Corea del Sur derrotada: Nuestros judocas ganan la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

·21·Deportes
Corea del Sur derrotada: Nuestros judocas ganan la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

La delegación deportiva de Uzbekistán celebró un nuevo éxito en los Juegos Asiáticos de verano de 2026, que se están celebrando en las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya. Nuestro equipo nacional de judo ganó la medalla de bronce en la competición por equipos mixtos.

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, nuestros compatriotas superaron a uno de los equipos más fuertes del continente en un dramático enfrentamiento por el tercer puesto.

Lucha intensa por el podio: victoria por 4-2

En el duelo por la medalla de bronce dentro del programa por equipos mixtos, nuestros judocas se enfrentaron al poderoso y renombrado Corea del Sur equipo nacional como rival:

  • Dominio en el tatami: En los combates decisivos sobre el tatami, los atletas uzbekos demostraron una gran fuerza de voluntad, una táctica brillante y una técnica superior.

  • Resultado final: Tras una serie de combates intensos y sin concesiones, nuestros compatriotas Corea del Sur sobre por 4-2 lograron una victoria convincente.

Gracias a este triunfo, nuestro equipo nacional de judo subió al tercer escalón del podio de los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026, sumando una valiosa medalla de bronce al medallero de la delegación uzbeka.

Juegos Asiáticos 2026JudoDelegación deportiva uzbekaAichi-NagoyaUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Escándalo en los Juegos Asiáticos: atleta de la selección de Uzbekistán suspendido por dopajeEscándalo en los Juegos Asiáticos: atleta de la selección de Uzbekistán suspendido por dopajeHoy 09:22Récord absoluto: Vladimir Svechnikov gana la medalla de oro en los Juegos AsiáticosRécord absoluto: Vladimir Svechnikov gana la medalla de oro en los Juegos Asiáticos24 septiembre 17:21Juegos Asiáticos: Uzbekistán en el top 4 tras el día 13 (Medallero)Juegos Asiáticos: Uzbekistán en el top 4 tras el día 13 (Medallero)Ayer 21:39Juegos Asiáticos: Uzbekistán ocupa el 4º lugar tras 11 díasJuegos Asiáticos: Uzbekistán ocupa el 4º lugar tras 11 días1 octubre 07:55Resumen del 10º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán es 4º, Kazajistán cae al 8º puestoResumen del 10º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán es 4º, Kazajistán cae al 8º puesto29 septiembre 21:299.º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán se mantiene firme en el top 4 con 42 medallas9.º día de los Juegos Asiáticos: Uzbekistán se mantiene firme en el top 4 con 42 medallas28 septiembre 23:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov