Uzbekistán gana 70 medallas: ¿cuánto dinero recibirán los atletas?

La delegación deportiva de Uzbekistán terminó los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 en Japón con 70 medallas. El equipo nacional cuenta con 21 medallas de oro, 25 de plata y 24 de bronce. Este resultado permitió a Uzbekistán ocupar el quinto lugar en Asia en el medallero.

Cabe destacar que, durante el transcurso de las competiciones, se aumentaron los premios económicos para los atletas medallistas en los Juegos Asiáticos y Para-asiáticos, así como para sus entrenadores.

Por ello, ante las 70 medallas obtenidas en Aichi-Nagoya, surge una pregunta: ¿cuánto dinero podrían recibir los atletas y entrenadores uzbekos según las nuevas tarifas?

25 000 dólares por medalla de oro

De acuerdo con el decreto presidencial n.º PQ-347 del 21 de septiembre, se incrementaron los premios para los ganadores y medallistas de los Juegos Asiáticos y Para-asiáticos.

Según la nueva normativa, los atletas recibirán:

medalla de oro — 25 000 dólares ;

medalla de plata — 12 500 dólares ;

medalla de bronce — 6 250 dólares

como recompensa establecida.

También se prevé un sistema de incentivos separado para los entrenadores:

por medalla de oro — 10 000 dólares ;

por medalla de plata — 5 000 dólares ;

por medalla de bronce — 2 500 dólares.

El decreto entró en vigor el 23 de septiembre.

De esta manera, se espera que los atletas premiados en Aichi-Nagoya sean incentivados bajo las nuevas tarifas vigentes tras el inicio de las competiciones.

¿Cuál es el cálculo teórico para las 21 medallas de oro?

Asumiendo que hay un atleta y un entrenador por cada una de las 21 medallas de oro de Uzbekistán, el total por una medalla de oro es de 35 000 dólares .

Para las 21 medallas de oro:

21 × 35 000 = 735 000 dólares.

Por lo tanto, en términos teóricos, para las medallas de oro, los atletas y entrenadores recibirán 735 000 dólares .

Aquí, el premio del atleta es de 525 000 dólares y el de los entrenadores es de 210 000 dólares.

Para las 25 medallas de plata — 437 500 dólares

Por una medalla de plata, se asignan 12 500 dólares al atleta y 5 000 dólares al entrenador.

Así, el premio total teórico por una medalla de plata es de:

12 500 + 5 000 = 17 500 dólares.

Considerando que Uzbekistán obtuvo 25 medallas de plata:

25 × 17 500 = 437 500 dólares.

Por lo tanto, en el cálculo teórico para las medallas de plata 437 500 dólares .

¿Cuánto por las 24 medallas de bronce?

Por una medalla de bronce, se asignan 6 250 dólares al atleta y 2 500 dólares al entrenador.

Por una medalla de bronce:

6 250 + 2 500 = 8 750 dólares.

Para las 24 medallas de bronce:

24 × 8 750 = 210 000 dólares.

Así, el cálculo teórico para las medallas de bronce 210 000 dólares.

Un total de 1 382 500 dólares

Sumemos ahora los cálculos para los tres tipos de medallas:

Medalla Cantidad Suma teórica (atleta + entrenador) Oro 21 735 000 $ Plata 25 437 500 $ Bronce 24 210 000 $ Total 70 1 382 500 $

Asimismo, bajo el enfoque teórico de que cada medalla corresponde a un atleta y un entrenador, el total para 70 medallas es de 1 382 500 dólares .

Sin embargo, no es correcto tomar esta cifra como el premio final exacto que recibirá la delegación uzbeka.

¿Por qué la suma real podría ser distinta?

La razón es que no todas las medallas de Aichi-Nagoya se ganaron en competiciones individuales.

En algunos deportes, varios atletas participan en equipo por una medalla. En las pruebas de parejas o por equipos, una sola medalla puede corresponder a varios atletas.

Además, el reglamento de pago para entrenadores no implica automáticamente que se calcule una única suma idéntica por cada medalla.

Por esta razón, el cálculo de 1,3825 millones de dólares es solo una estimación aritmética basada en el número de medallas y las nuevas tarifas.

El monto real del pago puede variar según el deporte, el número de medallistas y las reglas de premiación.

¿Qué resultado obtuvo Uzbekistán en Aichi-Nagoya?

Aun así, las 70 medallas son un resultado significativo para la delegación uzbeka.

Los atletas nacionales en los Juegos Asiáticos de Japón ganaron 21 medallas de oro, 25 de plata y 24 de bronce .

Lo más importante es que Uzbekistán obtuvo el quinto lugar en el medallero general.

Este resultado demuestra una vez más la competitividad del deporte uzbeko en el continente asiático, no solo por el número de medallas, sino también por la lucha por los primeros puestos.

Las nuevas tarifas de premios han aumentado considerablemente el incentivo financiero de este logro.

Las 70 medallas que quedarán en la historia de Aichi-Nagoya 2026 serán importantes no solo por las victorias de los atletas, sino también por los nuevos premios asignados. Sin embargo, el tipo de prueba (individual, pareja o equipo) será considerado para determinar el monto final.