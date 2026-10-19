«Solo puede haber un gallo en el corral»: Laporta califica de error el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

La rivalidad histórica del fútbol español alcanza una nueva etapa, más allá del terreno de juego. El presidente del club catalán, FC Barcelona el presidente Joan Laporta ha expresado una opinión tajante y crítica sobre la política de fichajes del Real Madrid y el desempeño de la superestrella francesa Kylian Mbappéen las filas madridistas.

Según Laporta, el delantero que llegó desde el PSG en el verano de 2024 no ha reforzado al «club blanco», sino que ha alterado el equilibrio interno del equipo.

«Solo puede haber un gallo en el corral»: el duro diagnóstico de Laporta

The Touchline En una entrevista concedida a, el dirigente del FC Barcelona criticó la política de acumular estrellas en una misma plantilla:

Un refrán famoso y una estrategia errónea: «Ya lo había advertido antes. No puede haber más de un gallo en el corral. Esto nunca ha dado resultados positivos en ninguna época, y no los dará;

La pérdida del espíritu de equipo: En el fútbol, el factor más importante no es el estatus individual, sino el equipo y un espíritu colectivo único. Si no existe esa unidad en el vestuario, cualquier proyecto costoso está destinado al fracaso;

Conflictos de estrellas: El Real ha elegido el camino de los fichajes mediáticos y de reunir estrellas consagradas, pero este método está generando problemas estructurales», afirmó Laporta.

La superioridad del FC Barcelona: La Masia y la armonía perfecta

El presidente del club contrapuso el éxito y la filosofía actuales del equipo catalán con el proyecto madridista:

Síntesis de juventud y experiencia: «Esa es la mayor fortaleza del Barça que nos distingue de los demás. Nuestra plantilla reúne talentos inestimables, productos de la famosa academia de La Masia y jugadores hábiles de diversas culturas futbolísticas;

Sistema único y armonía: Sin embargo, hemos logrado formar un equipo en perfecta armonía, donde todos se entienden y trabajan hacia un objetivo común;

El trabajo del entrenador y la directiva: Un entorno tan saludable no surgió por casualidad. Es el resultado del trabajo constante del entrenador y del director deportivo, quienes se dedican al desarrollo continuo del equipo», añadió Joan Laporta.

Esta contundente declaración de Laporta calienta aún más el ambiente antes del próximo El Clásico, revelando la diferencia fundamental entre las filosofías de juego y gestión de ambos gigantes.