El futuro de Arda Güler en el Real Madrid está asegurado a largo plazo. El club madrileño anunció la extensión del contrato del centrocampista turco hasta 2032. Esta noticia no dejó indiferente a su compañero Kylian Mbappé: el comentario humorístico del delantero francés llamó la atención en las redes sociales.

« Dormiré tranquilo esta noche »

El 18 de noviembre, el Real Madrid anunció oficialmente la firma de un nuevo contrato con Arda Güler, de 21 años. El acuerdo es válido hasta 2032.

Tras el anuncio, el jugador turco publicó un post en redes sociales sobre su nuevo contrato. Kylian Mbappé reaccionó escribiendo:

« Gracias, dormiré tranquilo esta noche ».

Este comentario de la estrella francesa fue en tono de broma, expresando su satisfacción por ver a su compañero permanecer en el club durante muchos años.

Arda Güler se consolida en el Real Madrid

Arda Güler llegó al equipo madrileño en 2023 procedente del club turco Fenerbahçe por 20 millones de euros. Con el tiempo, se ha convertido en uno de los jugadores importantes de la plantilla del Real.

Esta temporada, el centrocampista ha disputado 12 partidos en La Liga, marcando 3 goles y dando 4 asistencias.

El Real apuesta por su joven estrella a largo plazo

La renovación hasta 2032 significa que el club considera a Arda Güler como una pieza clave de sus planes futuros. Para el jugador de 21 años, esto no es solo una muestra de confianza, sino también la oportunidad de demostrar su potencial a un nivel superior.

La reacción de Mbappé es un detalle menor pero significativo que refleja el buen ambiente en el grupo. Ahora, los aficionados seguirán con interés el rendimiento de Arda tras esta renovación.