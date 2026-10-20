Joan Laporta revela el inicio fenomenal del Barcelona y sus ambiciosos planes

El club catalán « FC Barcelona » está mostrando un juego audaz y prolífico en todas las competiciones esta temporada. El equipo brilla en La Liga y en la Champions League, sumando 11 victorias consecutivas, para alegría de sus aficionados.

El presidente del club, Joan Laporta, concedió una entrevista exclusiva al prestigioso medio The Touchline sobre el gran estado de forma del equipo, el ambiente en el vestuario y los objetivos de la temporada.

« Trabajo duro y disciplina de hierro »: Laporta sobre el secreto del éxito

El presidente destacó que el nivel actual del equipo no es casualidad, sino el resultado de un trabajo sistemático:

Los tres pilares del éxito: « El Barça domina a sus rivales gracias a un trabajo incansable, una gran responsabilidad y una disciplina de hierro;

Liderazgo en España: Nuestro objetivo a corto plazo es mantener esta supremacía establecida en el fútbol español durante mucho tiempo;

Conquistar el trono europeo: Aspiramos a dominar no solo el campeonato nacional, sino todo el fútbol europeo», afirmó Laporta.

El objetivo principal: el trofeo de la Champions League

Joan Laporta habló abiertamente sobre el sueño del club y el trofeo que los aficionados tanto anhelan:

El vacío de los últimos años: « Nuestra prioridad absoluta es ganar la Champions League. Queremos devolver a Cataluña este prestigioso trofeo que se nos ha resistido en los últimos años »;

El reto del PSG en el horizonte: Los catalanesse enfrentan esta noche, el 20 de octubre, a un duelo central y crucial de la Champions League contra el gigante francés, el PSG.

Resultados perfectos en La Liga: 9 partidos, 27 puntos

Las estadísticas en el campeonato nacional demuestran la fuerza inigualable de los « azulgranas »:

Pleno de victorias: El FC Barcelona ha ganado las 9 jornadas disputadas en La Liga, logrando un pleno de puntos;

27 puntos y liderato: El equipo suma 27 puntos y se mantiene como líder en solitario de la tabla de La Liga.

La intensidad actual del club catalán y las valientes palabras de su presidente confirman que el equipo inicia una nueva era victoriosa, tanto a nivel nacional como continental.