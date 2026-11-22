En la 13ª jornada del campeonato de España, el Real en casa — en el estadio «Bernabéu» — a pesar de encajar un gol tempranero del Celta, logró una victoria de remontada — 2:1.

El encuentro comenzó con un ataque temprano de los visitantes y, en el minuto 6, Duran abrió el marcador. En el minuto 38, Kylian Mbappé no pudo aprovechar un penalti. Sin embargo, en la segunda parte, el ritmo y el contenido del juego cambiaron drásticamente: tras entrar desde el banquillo, Vinícius cambió el rumbo del partido, participando en ambos goles. En el minuto 66, Jude Bellingham empató el encuentro, mientras que en el minuto 85, Espi actuó como una «varita mágica» para darle la victoria al equipo.

Racha de victorias y situación en la tabla

El Real, bajo la dirección de José Mourinho, amplió su racha de victorias en todas las competiciones a 9 partidos. Tras esta victoria, los madrileños alcanzan los 33 puntos, empatando con el FC Barcelona y colocándose líderes por diferencia de goles. Sin embargo, el FC Barcelona aún debe disputar su partido de esta jornada contra el Villarreal. El Celta, por su parte, con 13 puntos, se mantiene en la 13ª posición.

Estadísticas Real Celta Resultado final 2 1 Goles Bellingham (66'), Espi (85') Duran (6') Penalti fallado Mbappé (38') — Posición en el torneo / Puntos Líder (33 puntos, empatado con el FC Barcelona) 13ª posición (13 puntos)

Acta del partido y alineaciones

La Liga. 13ª jornada. Real — Celta 2:1. 21 de noviembre, «Bernabéu». Goles: Bellingham (66), Espi (85) — Duran (6).Penalti fallado: Mbappé (38).

Real: Courtois, Trent (Vinícius, 57), Konaté, Hysen, Carreras (Cucurella, 57), Camavinga (Espi, 79), Silva (Valverde, 57), Güler, Bellingham, Diomande (Endrick, 71), Mbappé.

Celta: Radu, Rodríguez, Lago, Alonso, Carreira, Bursio (Driux, 67), Moriba, Galán (Rueda, 76), Álvarez (Jutglà, 46), Svedberg (Febas, 67), Duran (Aspas, 76).

Amonestaciones: Lago (74), Rodríguez (82), Espi (90+4).

En tu opinión, ¿cuál fue el impacto de los suplentes en esta 9ª victoria consecutiva del Real, y podrá el equipo mantener su ventaja en la carrera por el título frente al FC Barcelona? ¡Deja tus comentarios!