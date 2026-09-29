Kylian Mbappé evita una lesión grave de rodilla y pasa por el quirófano

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha evitado someterse a una cirugía tras lesionarse la rodilla durante un partido con la selección francesa. Esta noticia supuso un gran alivio para la directiva y el cuerpo técnico del club blanco, ya que inicialmente se temía un problema grave que podría afectar al resto de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario AS, el delantero francés sintió dolor en la rodilla tras marcar un gol contra Turquía el pasado viernes y tuvo que abandonar el terreno de juego. Esta decisión tomada a tiempo evitó que la situación empeorara. Las pruebas médicas revelaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

Inicialmente, los médicos del Real Madrid estuvieron en contacto constante con la Federación Francesa de Fútbol, temiendo que fuera necesaria una intervención quirúrgica. Sin embargo, los exámenes médicos exhaustivos dieron resultados positivos, determinando que el jugador solo estará de baja entre 10 y 12 días. Mbappé comenzó su proceso de recuperación este mismo lunes en Valdebebas.

Plazos de regreso y plan del entrenador

Teóricamente, Kylian Mbappé debería estar disponible para el partido de La Liga contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu el 10 de octubre. No obstante, la directiva del Real Madrid ha decidido no arriesgar y no forzar su vuelta. El club ha insistido en que no jugará hasta estar al 100% de su capacidad.

El entrenador del equipo, José Mourinho, contempla la posibilidad de dar descanso al jugador ante el Villarreal. El motivo es que, tras este encuentro, los madridistas afrontan dos partidos fuera de casa de máxima exigencia: el 14 de octubre en Roma contra la Roma y el 25 de octubre en el Camp Nou para el Clásico.

Cambios tácticos y soluciones alternativas en ataque

Ante la ausencia de Mbappé, el cuerpo técnico trabaja en cuatro soluciones tácticas para reestructurar el ataque. Mourinho podría mantener el sistema actual dando entrada a un jugador joven, aunque el técnico portugués lo ve principalmente como delantero centro ante rivales que se encierran atrás.

Otra opción principal es utilizar a Jude Bellingham en la posición de falso nueve. Bajo este esquema táctico, Arda Güler podría actuar por detrás de Bellingham, conectando con sus compañeros en la banda derecha. Mourinho probará estas variantes tácticas en los entrenamientos de los próximos días.