Joan Laporta responde con dureza a las 50.000 páginas de acusaciones del Real Madrid

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Joan Laporta responde con dureza a las 50.000 páginas de acusaciones del Real Madrid

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reaccionado con firmeza ante las nuevas acusaciones presentadas por su eterno rival, el Real Madrid, en el marco del « caso Negreira ». Según informa el medio Sport.es, el club madrileño presentó ante la UEFA un dossier masivo de aproximadamente 50.000 páginas con pruebas y testimonios sobre el caso, lo que llevó a Laporta a condenar públicamente las acciones de su rival.

El dirigente reafirmó la inocencia de los catalanes y denunció que detrás de estos ataques orquestados por el Real Madrid existen objetivos malintencionados.

« Intentan condenarnos sin juicio, pero el Barça será absuelto »

Al dirigirse al público, Joan Laporta subrayó que la campaña de difamación contra el club carece de fundamento:

  • Acusaciones sin base: « Sobre el caso Negreira, no me cansaré de repetir que han intentado declararnos culpables antes de que empiece el juicio. Sin embargo, se ha demostrado que no hay ninguna base real para acusarnos », declaró el presidente;

  • Confianza en la absolución: « Estoy convencido al 100% de la inocencia total del FC Barcelona y de que se dictará una sentencia justa. Quienes siguen sacando este tema solo buscan dañar la reputación mundial del FC Barcelona ».

La arrogancia del Real Madrid y su reputación en declive: las graves acusaciones de Laporta

El presidente del FC Barcelona destacó que el club madrileño mantiene una actitud negativa no solo hacia Cataluña, sino hacia toda la comunidad futbolística:

  • Un enfoque perjudicial para el fútbol: « Con estos pasos, el Real Madrid hace mucho daño al fútbol. Siempre están ocupados oponiéndose a todo: ya sea ante la UEFA o ante la dirección de la liga nacional, siempre mantienen una postura contraria », continuó Laporta;

  • Aislamiento internacional: « Estas acciones demuestran que el Real Madrid está perdiendo su influencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, asistí recientemente al congreso de la EFC, pero el club madrileño ni siquiera envió a un representante »;

  • Superliga y arrogancia: « Se comportan con una arrogancia excesiva y buscan la hegemonía. Lo mismo ocurrió con la Superliga: siguen poniendo obstáculos a otros clubes. Deberían criticar sus propias acciones, porque este camino no es digno de un gran club ».

Este nuevo conflicto entre los dos gigantes españoles y las contundentes declaraciones de Laporta demuestran la tensión extrema que se vive antes del próximo « El Clásico ».

Joan LaportaFC BarcelonaReal MadridCaso NegreiraFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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