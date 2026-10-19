Asistencia de Oston Urunov: Persepolis gana 3-0 y se coloca en el primer lugar

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Asistencia de Oston Urunov: Persepolis gana 3-0 y se coloca en el primer lugar

En el marco de la 9.ª jornada de la Persian Gulf Pro League, el gigante actual del país, Persepolis, visitó al club Mes Shahr Babak. Los de Teherán demostraron una superioridad total durante el encuentro, sellando una contundente victoria por 3-0. Un triunfo convincente.

El mediocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Oston Urunov, se mostró activo desde los primeros minutos, siendo clave en la victoria de su equipo.

Asistencia de Urunov y goleada: ¿Cómo fue el partido?

El encuentro comenzó con ataques incesantes de los visitantes:

  • Minuto 33 — Asistencia de Urunov: Tras un pase preciso de Oston Urunov que rompió la defensa rival, Thievy Bifouma abrió el marcador;

  • Minuto 74 — Segundo gol: Tras contener los ataques locales, Persepolis amplió la ventaja gracias a un gol de Majid Eydi;

  • Minuto 90+4 — El punto final: En el tiempo de descuento, Saeid Sadeghi sentenció el marcador final — 0-3.

La participación de los legionarios uzbekos

El desempeño de los futbolistas uzbekos en la liga iraní captó la atención de los aficionados:

  • Oston Urunov: Fue titular, dio una asistencia y fue sustituido en el descanso por decisión técnica;

  • Igor Sergeev: El delantero de Persepolis permaneció en el banquillo y no ingresó al campo.

Tras esta importante victoria a domicilio, Persepolis suma 20 puntos y se mantiene como líder solitario en la tabla de posiciones de la liga iraní.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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