Tres medios predicen la alineación de Uzbekistán contra Colombia

La selección nacional de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, comenzará su participación histórica en la Copa del Mundo con un encuentro contra Colombia. Para los «Lobos Blancos», este no es solo el primer partido del torneo, sino que tiene una importancia especial como el primer partido mundialista en la historia del fútbol del país.

A medida que se acerca este choque crucial, los medios deportivos internacionales están anunciando las posibles alineaciones de los equipos. «Sporting News», «Sports Illustrated» y «Sports Mole» han presentado sus predicciones sobre los futbolistas de Uzbekistán y Colombia que podrían saltar al campo desde el primer minuto.

Cabe destacar que las visiones de las tres fuentes sobre la alineación de la selección de Uzbekistán son casi idénticas. Los medios predicen que Fabio Cannavaro podría elegir un sistema táctico 3-4-2-1 para el duelo contra Colombia.

Según la interpretación de «Sporting News», Otkir Yusupov custodiará la portería de Uzbekistán. En la línea defensiva, podrían utilizarse Farrux Sayfiyev, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov y Sherzod Nasrullayev.

En el centro del campo se espera que actúen Akmal Mozgovoy y Otabek Shukurov, mientras que en la línea ofensiva se confiará en Abbosbek Fayzullayev, Oston O'runov y el capitán Eldor Shomurodov.

«Sporting News» ha indicado la alineación probable de Uzbekistán de la siguiente manera:

Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, O'runov, Shomurodov.

Por parte de la selección de Colombia, se prevé que salgan Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

La publicación «Sports Illustrated» también imagina a Uzbekistán en un esquema 3-4-2-1. Según esta, Otkir Yusupov ocupará la portería. En la defensa central de tres actuarán Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev y Abduqodir Husanov.

En las bandas podrían jugar Sherzod Nasrullayev y Farrux Sayfiyev, mientras que en el centro del campo estarían Akmal Mozgovoy y Otabek Shukurov. Detrás del ataque se ubicarán Oston O'runov y Abbosbek Fayzullayev. En la línea delantera, se espera que la función de delantero centro sea encomendada a Eldor Shomurodov.

Alineación probable de Uzbekistán según «Sports Illustrated»:

Otkir Yusupov, Rustam Ashurmatov, Abdulqodir Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Oston O'runov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov.

El medio ha situado a la selección de Colombia en un sistema táctico 4-2-3-1. En portería Camilo Vargas, y en defensa podrían actuar Juan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Daniel Muñoz.

En la línea de medio centro defensivo se ubicarán Richard Ríos y Jefferson Lerma. Por delante de ellos jugarían Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, mientras que Luis Suárez actuaría en el centro del ataque.

Alineación de Colombia según la versión de «Sports Illustrated»:

Camilo Vargas, Juan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Suárez.

La predicción de «Sports Mole»tampoco difiere de la opinión de las dos fuentes anteriores. También espera que Cannavaro confíe en Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Mozgovoy, Shukurov, Fayzullayev, O'runov y Shomurodov para el encuentro contra Colombia.

Como alineación probable de Colombia, se han indicado los nombres de Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Lerma, Ríos, Arias, Rodríguez, Díaz y Suárez.

El hecho de que los tres medios hayan elegido una alineación casi idéntica da una idea clara del plan de juego principal de Uzbekistán. Cannavaro podría crear densidad en la defensa con tres centrales y exigir una actividad equitativa de los jugadores de banda tanto en defensa como en ataque.

Se espera que Abduqodir Husanov sea uno de los pilares defensivos contra los rápidos atacantes de Colombia. Su velocidad, preparación física y determinación en los duels serán cruciales para detener a futbolistas peligrosos como Luis Díaz.

En el centro del campo, la tarea de Mozgovoy y Shukurov podría consistir en reducir el ritmo de juego de Colombia, no permitir que James Rodríguez se mueva con libertad y lanzar contraataques rápidos en cuanto se recupere el balón.

La velocidad y el regate de Oston O'runov y Abbosbek Fayzullayev podrían convertirse en las armas principales de los «Lobos Blancos» en los contraataques. Eldor Shomurodov intentará luchar por el balón en la línea delantera, atraer a los defensores y convertir las oportunidades en goles.

En la plantilla de Colombia, el peligro principal se espera de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. Luis Suárez actuará en el centro del ataque, intentando mantener a los defensores uzbekos bajo presión constante.

Por supuesto, las alineaciones publicadas en la prensa son solo predicciones. La decisión final será tomada por Fabio Cannavaro y el seleccionador de Colombia poco antes del inicio del encuentro. El estado físico de los jugadores, la táctica elegida contra el rival y el rendimiento en los últimos entrenamientos podrían influir en la alineación.

El encuentro Uzbekistán — Colombia comenzará mañana a las 07:00 hora de Tashkent. Millones de aficionados esperan con ansias este duelo histórico.

Los «Lobos Blancos» se enfrentan a un rival fuerte en su primer partido del Mundial. Las predicciones de los medios pueden ser iguales, pero la respuesta definitiva la dará el campo.