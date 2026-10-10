Urunov marca, Sergeyev asiste — Persepolis se acerca al liderato

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Urunov marca, Sergeyev asiste — Persepolis se acerca al liderato

En el marco de la 8ª jornada de la Persian Gulf Pro League, el gigante nacional Persepolis recibió al club Sanat Naft en Teherán. En un encuentro donde los miembros de la selección nacional de Uzbekistán brillaron, los locales lograron una victoria convincente por 3:1, sellando el resultado.

La actividad de los legionarios uzbekos jugó un papel crucial en los momentos decisivos del encuentro.

Pase preciso de Sergeyev, efecto «joker» de Urunov

A lo largo del partido, nuestros compatriotas en las filas de Persepolis demostraron su gran estado de forma:

  • Gol rápido y asistencia de Sergeyev: Apenas en el minuto 5, el experimentado delantero Igor Sergeyev superó la defensa rival para asistir a Bifouma, quien abrió el marcador;

  • Consolidación del control: En el minuto 53, Ali Ashouri aumentó la ventaja, pero en el minuto 67, Mohammad Hossein Baseri anotó para los visitantes, devolviendo la emoción al partido;

  • El gol definitivo de Urunov: Oston Urunov, que entró desde el banquillo, solo necesitó 8 minutos para dejar su huella. En el minuto 84, marcó con precisión para establecer el 3:1 final.

Tabla de posiciones: Un partido pendiente por el liderato

Estos tres puntos fortalecen las aspiraciones de Persepolis en la carrera por el título:

  • 2º puesto y diferencia mínima: Gracias a esta victoria, el equipo de Teherán suma 16 puntos, consolidando su 2º lugar en la tabla;

  • Tractor en la mira: El líder actual del campeonato, Tractor, cuenta con 17 puntos;

  • Ventaja estratégica: Con un partido pendiente, una victoria en su próximo encuentro podría convertir a Persepolis en el líder absoluto.

Ficha del partido

Persian Gulf Pro League. 8ª jornada

Persepolis — Sanat Naft 3:1

Goles: Bifouma (5'), Ali Ashouri (53'), Oston Urunov (84') — Mohammad Hossein Baseri (67').

El hecho de que los futbolistas uzbekos se conviertan en figuras clave en una de las ligas más fuertes del continente sigue atrayendo la atención de aficionados y expertos internacionales.

PersepolisSanat NaftPersian Gulf Pro LeagueSelección Nacional de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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