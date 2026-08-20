En la 2.ª jornada de la Liga Profesional de Irán, el club de Teherán « Persepolis » recibió al « Esteghlal Khuzestan » y logró una contundente victoria por 4-1 en un partido lleno de goles. El encuentro fue especialmente relevante para los aficionados uzbekos: el delantero de nuestra selección, Igor Sergeyev, marcó con su nuevo equipo y contribuyó notablemente al triunfo.

El gol de Sergeyev y la entrada de Urunov

« Persepolis » comenzó el partido con ataques intensos y marcó dos goles en los primeros 20 minutos. Al comienzo de la segunda parte llegó el turno de Igor Sergeyev: en el minuto 47, batió la portería rival para ampliar la ventaja.

« Igor Sergeyev fue titular y marcó un gol importante en el minuto 47. En el minuto 63, por decisión del cuerpo técnico, fue sustituido por otro referente de nuestra selección, Oston Urunov, que entró desde el banquillo. »

Liga Profesional de Irán: datos clave del partido de la 2.ª jornada

Indicador « Persepolis » – « Esteghlal Khuzestan » (4-1) Resultado del partido 4-1 (contundente victoria del « Persepolis ») Goles del « Persepolis » Khodabandelou (6’), Alipour (20’), Igor Sergeyev (47’), Shahrabadi (90+3’) Gol de los locales Niyazmand (65’, autogol) Legionarios uzbekos Igor Sergeyev (titular, 1 gol), Oston Urunov (entró desde el banquillo en el minuto 63) Balance de la jornada « Persepolis » suma 3 puntos y se incorpora al grupo de líderes

El dúo uzbeko del club de Teherán

La participación de Igor Sergeyev y Oston Urunov con el « Persepolis » volvió a demostrar la gran confianza del cuerpo técnico en los legionarios uzbekos. Se espera que los goles de Sergeyev y el potencial ofensivo de Urunov conviertan al equipo en uno de los principales candidatos no solo en el campeonato iraní, sino también en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

¿Crees que el dúo Sergeyev-Urunov puede llevar al « Persepolis » hacia el título de campeón de Irán esta temporada?

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