Decisión importante del Istiqlol: ¿con qué dorsales comenzarán Masharipov y Ashurmatov la nueva temporada?

A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Pro League iraní, el legendario club de Teherán, Istiqlol, anunció oficialmente los dorsales con los que jugarán sus futbolistas.

Cabe destacar que los dorsales de los legionarios uzbekos que defenderán los colores del club han sufrido un cambio importante de cara a la nueva temporada.

Masharipov, nuevo número 10; Ashurmatov mantiene su tradición

Nuestro compatriota, que se ha ganado el cariño de los aficionados con sus brillantes actuaciones en el conjunto de Teherán, Jaloliddin Masharipovllevará a partir de la nueva temporada el importante y exigente dorsal 10 . Hasta ahora, Jaloliddin lucía el dorsal 77 en el Istiqlol. Esta decisión de la directiva y del cuerpo técnico refuerza aún más el liderazgo de Masharipov dentro del equipo.

El otro defensa uzbeko del equipo, Rustam Ashurmatov continuará jugando con su dorsal tradicional y especial para él, el número 5 .

Comienza la liga iraní: ¿cuándo jugará el Istiqlol su primer partido?

La nueva temporada 2026/27 de la Pro League iraní comenzará oficialmente el 14 de agosto .

En la primera jornada, el Istiqlol de Teherán iniciará en casa una batalla intensa contra el Mes Shahr. Los aficionados esperan con impaciencia el primer partido oficial de los legionarios uzbekos con sus nuevos dorsales.

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