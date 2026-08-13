Decisión importante del Istiqlol: ¿con qué dorsales comenzarán Masharipov y Ashurmatov la nueva temporada?

·0·Deportes
Decisión importante del Istiqlol: ¿con qué dorsales comenzarán Masharipov y Ashurmatov la nueva temporada?

A las puertas del inicio de la nueva temporada de la Pro League iraní, el legendario club de Teherán, Istiqlol, anunció oficialmente los dorsales con los que jugarán sus futbolistas.

Cabe destacar que los dorsales de los legionarios uzbekos que defenderán los colores del club han sufrido un cambio importante de cara a la nueva temporada.

Masharipov, nuevo número 10; Ashurmatov mantiene su tradición

Nuestro compatriota, que se ha ganado el cariño de los aficionados con sus brillantes actuaciones en el conjunto de Teherán, Jaloliddin Masharipovllevará a partir de la nueva temporada el importante y exigente dorsal 10 . Hasta ahora, Jaloliddin lucía el dorsal 77 en el Istiqlol. Esta decisión de la directiva y del cuerpo técnico refuerza aún más el liderazgo de Masharipov dentro del equipo.

El otro defensa uzbeko del equipo, Rustam Ashurmatov continuará jugando con su dorsal tradicional y especial para él, el número 5 .

Comienza la liga iraní: ¿cuándo jugará el Istiqlol su primer partido?

La nueva temporada 2026/27 de la Pro League iraní comenzará oficialmente el 14 de agosto .

En la primera jornada, el Istiqlol de Teherán iniciará en casa una batalla intensa contra el Mes Shahr. Los aficionados esperan con impaciencia el primer partido oficial de los legionarios uzbekos con sus nuevos dorsales.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Zlatko Dalić, nuevo seleccionador de los Emiratos Árabes UnidosZlatko Dalić, nuevo seleccionador de los Emiratos Árabes UnidosHoy, 08:52El PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFAEl PSG derrota al Aston Villa y conquista la Supercopa de la UEFAHoy, 08:45Leagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneoLeagues Cup: Lionel Messi regresó, pero Inter Miami quedó eliminado del torneoHoy, 07:51Mikel Arteta reacciona a los rumores de fichaje de Myles Lewis-SkellyMikel Arteta reacciona a los rumores de fichaje de Myles Lewis-SkellyHoy, 02:50El capitán del Tottenham, Cristian Romero, se marcha al Atlético de MadridEl capitán del Tottenham, Cristian Romero, se marcha al Atlético de MadridHoy, 02:33Roberto De Zerbi revela los detalles del fichaje de Sandro TonaliRoberto De Zerbi revela los detalles del fichaje de Sandro TonaliHoy, 01:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado