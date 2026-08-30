En la cuarta jornada de la Persian Gulf Pro League, uno de los grandes clubes del país, el Persepolis de Teherán, recibió al Malavan en su estadio. Los legionarios de Uzbekistán que militan en el equipo capitalino lograron una contundente victoria por 3-0 en un partido intenso, dejando su portería a cero.

Gracias a este triunfo, el Persepolis suma 9 puntos y asciende al top 3 de la tabla. Por su parte, el Malavan se mantiene en el puesto 11 con 4 puntos.

3 goles y la actuación de los legionarios uzbekos

El encuentro se desarrolló bajo el dominio absoluto de los locales con ataques constantes:

Crónica de los goles: En el minuto 20, el jugador del Malavan, Papi, marcó en propia puerta (autogol). Bifuma amplió la ventaja en el minuto 34, y Alipur sentenció el marcador final en el minuto 56 — 3-0;

Igor Sergeyev en el once inicial: El delantero centro de la selección de Uzbekistán comenzó el partido como titular. Aunque presionó activamente a los defensas rivales, Sergeyev no pudo anotar y fue sustituido en el minuto 86;

El regreso de Oston Orunov al campo: El mediocentro ofensivo Oston Orunov ingresó al campo en el minuto 72, fortaleciendo la línea de ataque de su equipo y contribuyendo a consolidar la victoria.

Ficha del partido

Persian Gulf Pro League. Jornada 4

Persepolis (Teherán) — Malavan — 3:0

29 de agosto, Teherán

Goles: Papi 20 (autogol, 1:0), Bifuma 34 (2:0), Alipur 56 (3:0).