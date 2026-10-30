El delantero de la selección nacional de Uzbekistán Igor Sergeyevestá en el centro de una fuerte controversia por su paso por Irán. Morteza Kermani-Moghaddam, exjugador del club « Persepolis » de Teherán y figura deportiva local, ha evaluado negativamente el desempeño del delantero uzbeko de 33 años, instando a la directiva a rescindir su contrato de inmediato.

En una entrevista con la agencia de noticias oficial iraní IRNA Kermani-Moghaddam subrayó claramente que la llegada del jugador al club fue una decisión equivocada desde el principio:

« Es un gran misterio para mí cómo Igor Sergeyev llegó a “Persepolis”. No cumple en absoluto con el alto nivel requerido. La camiseta de “Persepolis” le queda grande y pesada. Cuanto antes deje el equipo, mejor será para todos. Espero que el club tome una decisión sin demora sobre este jugador ».

Ola de críticas: la oportunidad perdida contra « Foolad »

El descontento hacia Sergeyev se intensificó tras un partido crucial en la 10ª jornada de la Pro League:

Victoria perdida: « Persepolis » perdió 0-1 en casa ante su acérrimo rival « Foolad »;

Mano a mano: En la segunda parte, tras entrar como suplente, Sergeyev se quedó solo ante el portero pero no pudo marcar el gol decisivo. Poco después, el rival anotó el gol de la victoria;

Póker en amistoso y reproches de la prensa: Al día siguiente de la derrota, « Persepolis » goleó 8-0 al equipo universitario de la ciudad de Karaj, partido en el que Sergeyev marcó 4 goles. Pero en lugar de elogiarlo, la prensa local ironizó con dureza: « El delantero fue invisible en el partido clave, pero marca contra estudiantes amateurs ».

Acuerdo de 1,5 millones de dólares y estadísticas

El contrato y el rendimiento actual del delantero uzbeko en Teherán también son objeto de debate:

Condiciones financieras: Llegado en enero de 2026 como agente libre desde el « Pakhtakor », Sergeyev firmó un contrato de un año y medio hasta el verano de 2027. Según informes, el valor de este acuerdo se estima entre 1 y 1,5 millones de dólares ;

Pérdida de productividad: En su debut la temporada pasada, se convirtió en el líder del equipo con 4 goles en 8 partidos. Esta temporada, el delantero solo suma 1 gol en el campeonato;

Rechazo a la opción rusa: Antes de ir a Irán, Sergeyev despertó el interés serio de Magomed Adiyev, entrenador del « Krylia Sovetov » de Samara, pero el jugador eligió la opción de Teherán debido a una mejor oferta económica.

Actualmente, Oston Urunov, otro representante de la selección de Uzbekistán, también defiende los colores de « Persepolis ». Sin embargo, ante la presión constante y las crecientes críticas, el futuro de Igor Sergeyev en el club sigue siendo incierto de cara al mercado de invierno.