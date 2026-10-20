La selección de Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro se enfrentará a Rusia
La selección nacional de Uzbekistán se medirá ante un rival de peso durante las fechas FIFA oficiales de noviembre. Según la información oficial del servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), nuestros compatriotas jugarán en casa contra la selección nacional de Rusia un partido amistoso.
Para nuestra selección nacional, bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial Fabio Cannavaro , este encuentro se convertirá en una de las pruebas más importantes para medir sus fuerzas y preparar al equipo para una nueva etapa.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el partido?
Se han confirmado los detalles principales del choque que los aficionados esperan con gran interés:
Fecha: 12 de noviembre de 2026;
Estadio: El histórico estadio Pakhtakor en Taskent;
Estatus: Partido amistoso internacional (importante para los puntos del ranking FIFA);
Participantes: Selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia.
La táctica de Cannavaro y los objetivos principales del equipo
Para la selección de Uzbekistán, que está definiendo su estilo de juego bajo la tutela del técnico italiano, el partido contra Rusia abarca varios aspectos clave:
Prueba ante un rival fuerte: El duelo contra Rusia, considerada técnica y físicamente sólida, permitirá a Cannavaro analizar a fondo las debilidades y fortalezas de la plantilla;
El factor afición: Se espera que las gradas del estadio Pakhtakor de la capital se llenen por completo y se cree un verdadero ambiente de fiesta futbolística en Taskent;
Ranking y preparación: Este partido de control será un paso decisivo para fortalecer la confianza de la selección en el ámbito internacional y prepararse al máximo para los próximos encuentros oficiales de clasificación.
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