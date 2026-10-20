La selección de Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro se enfrentará a Rusia

·7·Deportes
La selección de Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro se enfrentará a Rusia

La selección nacional de Uzbekistán se medirá ante un rival de peso durante las fechas FIFA oficiales de noviembre. Según la información oficial del servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), nuestros compatriotas jugarán en casa contra la selección nacional de Rusia un partido amistoso.

Para nuestra selección nacional, bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial Fabio Cannavaro , este encuentro se convertirá en una de las pruebas más importantes para medir sus fuerzas y preparar al equipo para una nueva etapa.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el partido?

Se han confirmado los detalles principales del choque que los aficionados esperan con gran interés:

  • Fecha: 12 de noviembre de 2026;

  • Estadio: El histórico estadio Pakhtakor en Taskent;

  • Estatus: Partido amistoso internacional (importante para los puntos del ranking FIFA);

  • Participantes: Selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia.

La táctica de Cannavaro y los objetivos principales del equipo

Para la selección de Uzbekistán, que está definiendo su estilo de juego bajo la tutela del técnico italiano, el partido contra Rusia abarca varios aspectos clave:

  • Prueba ante un rival fuerte: El duelo contra Rusia, considerada técnica y físicamente sólida, permitirá a Cannavaro analizar a fondo las debilidades y fortalezas de la plantilla;

  • El factor afición: Se espera que las gradas del estadio Pakhtakor de la capital se llenen por completo y se cree un verdadero ambiente de fiesta futbolística en Taskent;

  • Ranking y preparación: Este partido de control será un paso decisivo para fortalecer la confianza de la selección en el ámbito internacional y prepararse al máximo para los próximos encuentros oficiales de clasificación.

Selección de UzbekistánSelección de RusiaFabio CannavaroEstadio PakhtakorFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un experto reconocido evalúa de forma realista los objetivos de Uzbekistán para la Copa AsiáticaUn experto reconocido evalúa de forma realista los objetivos de Uzbekistán para la Copa Asiática8 octubre 06:41La selección nacional de Uzbekistán derrota ampliamente a Siria (vídeo)La selección nacional de Uzbekistán derrota ampliamente a Siria (vídeo)1 octubre 20:20Fabio Cannavaro se sincera tras el partido contra Corea del Sur: ¿Qué cambia en Uzbekistán?Fabio Cannavaro se sincera tras el partido contra Corea del Sur: ¿Qué cambia en Uzbekistán?6 octubre 19:29El coraje que impresionó a Infantino: Evaluó la actuación de Uzbekistán en la Copa Mundial 2026El coraje que impresionó a Infantino: Evaluó la actuación de Uzbekistán en la Copa Mundial 20261 octubre 11:46De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!20 septiembre 15:57Los « Lobos Blancos » ante Siria y Corea del Sur: los próximos retos de UzbekistánLos « Lobos Blancos » ante Siria y Corea del Sur: los próximos retos de Uzbekistán26 septiembre 22:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos