La selección de Uzbekistán dirigida por Fabio Cannavaro se enfrentará a Rusia

La selección nacional de Uzbekistán se medirá ante un rival de peso durante las fechas FIFA oficiales de noviembre. Según la información oficial del servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), nuestros compatriotas jugarán en casa contra la selección nacional de Rusia un partido amistoso.

Para nuestra selección nacional, bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial Fabio Cannavaro , este encuentro se convertirá en una de las pruebas más importantes para medir sus fuerzas y preparar al equipo para una nueva etapa.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el partido?

Se han confirmado los detalles principales del choque que los aficionados esperan con gran interés:

Fecha: 12 de noviembre de 2026;

Estadio: El histórico estadio Pakhtakor en Taskent ;

Estatus: Partido amistoso internacional (importante para los puntos del ranking FIFA);

Participantes: Selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia.

La táctica de Cannavaro y los objetivos principales del equipo

Para la selección de Uzbekistán, que está definiendo su estilo de juego bajo la tutela del técnico italiano, el partido contra Rusia abarca varios aspectos clave: